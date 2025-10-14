حسام البدري: يجب الإعداد الجيد لأمم إفريقيا.. وسعيد بما يقدمه محمد صلاح

عبر المدرب حسام البدري، عن سعادته بتأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم.

وقال حسام البدري في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد المحور" تقديم الإعلامي خالد الغندور: "ألف مبروك للشعب المصري بأكمله على التأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة".

وأضاف البدري: "كل التهنئة للجهاز الفني واللاعبين على الأداء المميز والمشوار الرائع في التصفيات المؤهلة للمونديال".

وتابع: "المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا كاملًا على بطولة كأس الأمم الإفريقية، من أجل استعادة اللقب وإعادته إلى خزائن المنتخب الوطني كما اعتدنا دائمًا".

واختتم تصريحاته برسالة لمحمد صلاح قائلًا: "كما أُعبر عن سعادتي الكبيرة بما يقدمه نجمنا محمد صلاح، الذي أصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم، في إنجاز نفخر به جميعًا".