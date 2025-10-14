محمد صلاح يشارك صورة من الجيم في أحدث ظهور له

شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، متابعيه وجمهوره صورة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وظهر محمد صلاح،في استوري عبر حسابه علي موقع انستجرام بتشيرت المنتخب المصري وهو يستعرض لياقته البدنية من داخل الجيم، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيه.



أشارت الشبكة إلى أن محمد صلاح تألق بشكل لافت منذ انضمامه إلى ليفربول، حيث نجح في صناعة الفارق داخل هجوم الفريق الإنجليزي بفضل سرعته الكبيرة وحسه التهديفي العالٍ، وتمكن صلاح من تحقيق الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز، ليصبح أحد أبرز رموز الجيل الذهبي للنادي.

صلاح يتفوق على دي بروين ودى ماريا

واحتل محمد صلاح المركز 46 في القائمة، متفوقًا على أسماء لامعة في عالم كرة القدم مثل:

آنخيل دى ماريا

كيفين دى بروين لاعب مانشستر سيتى السابق ونابولي الحالي

دييجو جودين، مدافع أتلتيكو مدريد الأسبق

ديفيد فيا، المهاجم الإسباني المعتزل