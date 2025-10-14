قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

ياسمين علي تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي شائعات زواجها أو طلاقها

تقى الجيزاوي

نشرت الفنانة ياسمين علي بيانا رسميا تنفي من خلاله جميع ما يتداول بشأن ارتباطها او انفصالها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لهذه الشائعات.

وكتبت ياسمين علي ، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، “تعلن المطربة ياسمين على عن نفيها التام لما تم تداوله مؤخرًا على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن شائعة زواجها أو طلاقها، وإنه تم استخدام صورتها على أنها ياسمين طليقة الفنان محمد العمروسي”.

ياسمين علي: حياتي الشخصية ليست محلا للشائعات أو الاجتهادات الإعلامية

وتابع البيان: “وتؤكد الفنانة ياسمين على أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، وأن حياتها الشخصية ليست محلا للشائعات أو الاجتهادات الإعلامية”.

وأشار البيان: "كما تهيب الفنانة بجميع الصحف والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى تشويه صورتها أو استغلال اسمها في تحقيق نسب مشاهدات أو تفاعلات».

واختتم البيان: «وتؤكد الفنانة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو جهة تقوم بنشر أو إعادة تداول مثل هذه الأكاذيب، حفاظًا على حقها القانوني والأدبي".  

