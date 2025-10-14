ياسمين علي تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي شائعات زواجها أو طلاقها

نشرت الفنانة ياسمين علي بيانا رسميا تنفي من خلاله جميع ما يتداول بشأن ارتباطها او انفصالها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لهذه الشائعات.

وكتبت ياسمين علي ، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، “تعلن المطربة ياسمين على عن نفيها التام لما تم تداوله مؤخرًا على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن شائعة زواجها أو طلاقها، وإنه تم استخدام صورتها على أنها ياسمين طليقة الفنان محمد العمروسي”.

ياسمين علي: حياتي الشخصية ليست محلا للشائعات أو الاجتهادات الإعلامية

وتابع البيان: “وتؤكد الفنانة ياسمين على أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، وأن حياتها الشخصية ليست محلا للشائعات أو الاجتهادات الإعلامية”.

وأشار البيان: "كما تهيب الفنانة بجميع الصحف والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى تشويه صورتها أو استغلال اسمها في تحقيق نسب مشاهدات أو تفاعلات».

واختتم البيان: «وتؤكد الفنانة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو جهة تقوم بنشر أو إعادة تداول مثل هذه الأكاذيب، حفاظًا على حقها القانوني والأدبي".