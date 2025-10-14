حورية فرغلي تتخد الإجراءات القانونية ضد سارقي حساباتها

كشفت الفنانة حورية فرغلي اتخاذها الإجراءات القانونية ضد سارقي حساباتها

وقالت حورية فرغلي في تصريحات لصدى البلد "بقالي 6 سنوات ماعديش حسابات علي السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة اتخذت الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الي سرقوا حساباتي ، عملت اكونت تيكتوك جديد بس لسة في مشكلة "

يذكر أن تألقت الفنانة حورية فرغلي في المسلسل الإذاعي "سندريلا كيوت"، والذي تم عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2025.

وكشفت حورية فرغلي، في لقاء خاص مع "صدى البلد"، عن تفاصيل دورها في المسلسل، حيث تجسد شخصية صحفية تعيش قصة حب رومانسية بعيدة عن عالم السوشيال ميديا.

يضم مسلسل "سندريلا كيوت" مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: حورية فرغلي، وعمر خورشيد، وداليا ماهر، ووائل فهمي، وهالة العطار، ونوراي ساعاتي، ونايف فهد، وبسنت سامي، وحسام حسني، وعادل سمير توفيق، وطارق دياب، وهبة أبو يوسف، وفارس السمان، وألكساندرا، ومي أمير، ونوران طارق، وميرفت إبراهيم، وبريهان دراز، وسارة مرزوق، وحبيبة أيمن، إلى جانب الأطفال ياسمين عمرو، وجودي هاني، وحمدي أيمن. المسلسل من إخراج عمرو عبده دياب، وإشراف عام أبنوب نوح.