نائبة: خروج المصريين للتصويت يدعم وجود برلمان مبني على إرادة خالصة من المواطنين

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أهمية المشاركة الفاعلة للمواطنين في جولة إعادة التصويت بالدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشددة على أن هذا الاستحقاق ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو تأكيد جديد على التزام الدولة بضمان إرادة شعبية نزيهة وشفافة.

وقالت صبري في تصريح صحفي اليوم، إن قرار إعادة الانتخابات في هذه الدوائر يُجسد احترام الدولة لصوت المواطن وحرصها على صون العملية الانتخابية من أي شبهات أو مخالفات، لافتة إلى أن التعامل الحاسم مع أي تجاوزات يعكس قوة الدولة في حماية حق الناخبين وضمان تمثيل برلماني حقيقي يعبر عن اختياراتهم الحرة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن المشاركة الواسعة في جولة الإعادة سترسخ مبادئ الديمقراطية وتدعم مسار الإصلاح السياسي، مؤكدة أن البرلمان القادم يجب أن يُبنى على إرادة خالصة من الشعب، وهو ما يتحقق بنزول المواطنين واستكمال دورهم الوطني في اختيار من يمثلهم.

واختتمت النائبة شيرين صبري تصريحها بدعوة المواطنين إلى النزول بكثافة لاستكمال العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن صوت كل مواطن هو ركيزة أساسية في تشكيل برلمان قوي قادر على دعم الدولة وترسيخ أسس الجمهورية الجديدة، قائلة: "مستقبل الوطن تصنعه مشاركتكم".