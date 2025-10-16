صعود للذهب في أول تعاملات مساء اليوم الخميس 16-10-2025

أظهر سعر الذهب في مصر زيادة غير مسبوقة مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 16-10-2025 مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر مطلع الأسبوع الجاري داخل الصاغة.

الذهب يصعد

واصل سعر جرام الذهب صعوده بمعدلات غير مسبوقة مع أول تعاملات مساء اليوم ليرتفع بقيمة تبلغ 315 جنيه على الأقل مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

تذبذب المعدن الأصفر

تعرض المعدن الأصفر للتذبذب على مدار الأسبوع الجاري ليهوى مقدارا طفيفا يوم الأحد الماضي بما لايجاوز 5 جنيهات ثم يستكمل رحلة الصعود التي جاوزت 300 جنيه في أسبوع ليصل مجمل صعوده خلال الأسابيع الماضية لأكثر من 600 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب في المتوسط نحو 5690 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6502 جنيه للبيع و 6537 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 5690 جنيها للبيع و 5720 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4877 جنيها للبيع و 4902 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3793 جنيها للبيع و 3813 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 45.520 ألف جنيه للبيع و 45.76 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4247 دولارا للبيع و 4248 دولارا للشراء.

سعر في السوق العالمي اليوم

سجَّلت أسعار الذهب، ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في تداولات آسيا اليوم الخميس؛ مدفوعة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ ما عزز الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 4,237.87 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى له خلال الجلسة السابقة عند 4,241.99 دولارًا كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.2% لتسجل 4,252.59 دولارًا للأوقية.

وحقق الذهب مكاسب تزيد عن 5% منذ بداية الأسبوع، مواصلًا موجة صعود قوية بدأت في أوائل أكتوبر الجاري؛ بحسب ما نقله موقع ( إنفستنج) الأمريكي.

ويتجه المتعاملون في الأسواق لتسعير خفض شبه مؤكد بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أكتوبر الحالي، يليه خفض آخر محتمل في ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن أظهر رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، لهجة أكثر تيسيرًا في تصريحاته الأخيرة.

وعزز المناخ الاقتصادي الداعم للتيسير جاذبية الذهب، مع تراجع العوائد على السندات.

كما ساهمت التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة والصين في دعم الأسعار، بعد أن هددت واشنطن بفرض رسوم جديدة على السلع الصينية.

بينما وسعت بكين قيودها على تصدير المواد النادرة، ما أثار مخاوف من تصعيد أوسع في النزاع التجاري ودفع المستثمرين للجوء إلى الأصول الآمنة.