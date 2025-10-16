قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صعود للذهب في أول تعاملات مساء اليوم الخميس 16-10-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر الذهب في مصر زيادة غير مسبوقة مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 16-10-2025 مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر مطلع الأسبوع الجاري داخل الصاغة.

الذهب يصعد

واصل سعر جرام الذهب صعوده بمعدلات غير مسبوقة مع أول تعاملات مساء اليوم ليرتفع بقيمة تبلغ 315 جنيه على الأقل مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تذبذب المعدن الأصفر

تعرض المعدن الأصفر للتذبذب على مدار الأسبوع الجاري ليهوى مقدارا طفيفا يوم الأحد الماضي بما لايجاوز 5 جنيهات ثم يستكمل رحلة الصعود التي جاوزت 300 جنيه في أسبوع ليصل مجمل صعوده خلال الأسابيع الماضية لأكثر من 600 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب في المتوسط نحو 5690 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  6502 جنيه للبيع و 6537 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 5690 جنيها للبيع و 5720 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4877 جنيها للبيع و 4902 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3793 جنيها للبيع و 3813 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 45.520 ألف جنيه للبيع و 45.76 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4247 دولارا للبيع و 4248 دولارا للشراء.

الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بخفض الفائدة وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

سعر في السوق العالمي اليوم

سجَّلت أسعار الذهب، ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في تداولات آسيا اليوم الخميس؛ مدفوعة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ ما عزز الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 4,237.87 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى له خلال الجلسة السابقة عند 4,241.99 دولارًا كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.2% لتسجل 4,252.59 دولارًا للأوقية.

وحقق الذهب مكاسب تزيد عن 5% منذ بداية الأسبوع، مواصلًا موجة صعود قوية بدأت في أوائل أكتوبر الجاري؛ بحسب ما نقله موقع ( إنفستنج) الأمريكي.

ويتجه المتعاملون في الأسواق لتسعير خفض شبه مؤكد بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أكتوبر الحالي، يليه خفض آخر محتمل في ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن أظهر رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، لهجة أكثر تيسيرًا في تصريحاته الأخيرة.

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

وعزز المناخ الاقتصادي الداعم للتيسير جاذبية الذهب، مع تراجع العوائد على السندات.

 كما ساهمت التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة والصين في دعم الأسعار، بعد أن هددت واشنطن بفرض رسوم جديدة على السلع الصينية.

 بينما وسعت بكين قيودها على تصدير المواد النادرة، ما أثار مخاوف من تصعيد أوسع في النزاع التجاري ودفع المستثمرين للجوء إلى الأصول الآمنة.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر جرام الذهب اليوم سعر أوقية الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الذهب في الصاغة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

ترشيحاتنا

النائبة إيفلين متي

صناعه النواب: تطوير مصنع الإلكترونيات خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الصناعي

المهندس عمرو رشاد

عمرو رشاد: اهتمامات المواطنين ودعم مسيرة التنمية على رأس أولوياتي داخل مجلس الشيوخ

 المستشار حسين أبو العطا

حسين أبو العطا عقب استلام كارنيه الشيوخ: لحظة تاريخية ومسئولية وطنية

بالصور

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد