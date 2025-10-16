ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم مع صعود الأونصة عالميًا إلى 4217 دولارًا

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الخميس، وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بالتزامن مع صعود أسعار المعدن الأصفر عالميًا إلى 4217 دولارًا للأونصة.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 6446 جنيهًا للجرام

عيار 22: 5908 جنيهات للجرام

عيار 21: 5640 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4835 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3760 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 45120 جنيهًا



ويعزو خبراء سوق الذهب هذا الارتفاع إلى التحركات الإيجابية في البورصات العالمية بعد تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وزيادة توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

وأكدت الشعبة أن الأسعار المحلية ما زالت تتأثر بشكل مباشر بحركة الأونصة عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مشيرة إلى أن السوق المحلية قد تشهد تذبذبًا خلال الأيام المقبلة وفقًا لتغيرات السوق الدولية.