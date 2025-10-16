قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيس الوزراء: النيل قضية وجود لا تقبل المساومة.. والتعاون مبدأ لتنفيذ أي مشروع عليه

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
أمل مجدى

أعاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التذكير بتأكيد القيادة السياسية أن مياه النيل قضية وجودية لا تهاون فيها، موضحا أن هناك طرف يقوم بشكل أحادي بتبرير سياسياته المتفردة في إدارة نهر مشترك دون تنسيق مع دول الحوض، بما يخالف القانون الدولي.

وقال رئيس الوزراء: "لقد كانت مصر ولا تزال شريكا مع دول حوض النيل في تحقيق التنمية، بالتعاون والتكامل، دون الإضرار بالأخرين"، لافتا إلى أن التنمية الحقيقية لا يمكن استخدامها كذريعة لفرض السيطرة، أو ضرر للآخرين، وهو المبدأ الذي يجب أن يكون متاحا عند تنفيذ أي مشروع على نهر النيل.

قضية وجود لا تقبل المقامرة أو المساومة

أضاف رئيس الوزراء أن "النيل بالنسبة لمصر قضية وجود لا تقبل المقامرة أو المساومة، وستظل مصر حازمة في الدفاع عن أمنها المائي".

جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثامنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وسفراء الدول الأفريقية والعربية والأجنبية، ورؤساء الوفود المشاركة في الأسبوع.

يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.
  
وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.
  
وبلغ إجمالي عدد المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في الأسبوع 95 منظمة دولية، فضلا عن تنظيم نحو 125 جلسة ضمن الفعاليات.

