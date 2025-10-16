فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، خريطة فصل الكهرباء غدًا الجمعة عن عدد من المناطق بمدينة كفر الشيخ، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة في شبكات الكهرباء.

المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء

وذكرت الشركة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وهي: الحمراوي منطقة الجامع سخا، منطقة الجبانة، نادي سخا، المقاولون العرب، فندق ذا بالم، منطقة البحوث القديم، المحلج القديم، أبراج سخا، محطة الصرف الصحي الرئيسية بسخا، محطة الجحور تحسين الأراضي.

وتبدأ أعمال فصل الكهرباء ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.