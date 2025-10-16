قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
حسن مصطفى: هناك أشخاص يعملون في الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي
رئيس الوزراء: النيل قضية وجود لا تقبل المساومة.. والتعاون مبدأ لتنفيذ أي مشروع عليه
مدبولي: التعاون العادل والمنفعة المشتركة.. أساس التنمية في دول حوض النيل
مدبولي: مياه النيل قضية وجودية.. ولا مجال للمساومة على الأمن المائي المصري
بمشاركة رئيس الوزراء .. الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه
العربية للتصنيع تطلق منتجات إلكترونية صنع في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن
عبد السند يمامة يشكر الرئيس السيسي: عازمون على تقديم رؤي تناسب الجمهوريه الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
العربية للتصنيع تطلق منتجات إلكترونية صنع في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص

اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيبف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كريم الخطيب

قام اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيبف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع بتفقد آخر مستجدات أعمال التوسعات بمصنع الإلكترونيات، استعدادا للإفتتاح الرسمي للمصنع بعد التطوير.

 

وذلك بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة  مصنع الإلكترونيات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع .

خلال الجولة استعرض سيادته أحدث خطوط الإنتاج المجهزة وفقًا لأعلى المواصفات العالمية لتصنيع مستلزمات الموبايل والكمبيوتر، ومنتجات "زيروتك إلكترونكس" التي يتم تطويرها وتصنيعها داخل مصنع الإلكترونيات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، ذلك استعدادًا لطرح مجموعة من المنتجات الجديدة في الأسواق المصرية قريبا وبأسعار تنافسية، دعمًا لتوجه الدولة نحو تعزيز الصناعة المحلية والاعتماد على المنتج المصري ولتلبية احتياجات الأسر المصرية من هذه المنتجات .

منتجات مصنع الإلكترونيات

كما تفقد منتجات مصنع الإلكترونيات المتواجدة بنجاح في السوق المحلي ومنها الشاشات والتابلت والحواسب الآلية والهواتف المحمولة وكاميرات المراقبة وأنظمة الصوتيات والعدادات الكهربائية وأجهزة التكييف وغيرها .

نسب التصنيع المحلي

في هذا الإطار أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف "على أهمية زيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الواردات بما يتواكب مع خطة  الدولة لتوطين أحدث تكنولوجيات صناعة  الإلكترونيات والإتصالات، مشيرا الي اهتمام  الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي " بتعزيز الشراكات الصناعية مع القطاع الخاص وتعزيز توطين صناعة الإلكترونيات في مصر وتعميق هذه الصناعة بمصنع الإلكترونيات .

منتجات مصنع الإلكترونيات

 وأشاد  بالمستوى المتميز  للمنتجات الحديثة  التي يتم انتاجها بمصنع الإلكترونيات بالتعاون مع شركة زيروتك إلكترونكس ،والتي تشمل ( كيبورد - ماوس -  هيدفون  - شواحن سريعة وكابلات موبايل متطورة  - سماعات الاذن- سبيكر), الحاصلة على اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة , مشيرا أن الهيئة العربية للتصنيع تسعى إلى أن تصبح هذه المنتجات خيارًا اقتصاديًا ومستدامًا للمستهلك المصري، مع الحفاظ على الجودة والمتانة، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الوطنية في مجال الصناعات الإلكترونية .

وأكد على أهمية  فتح منافذ تصديرية مع مراعاة التوافق مع معايير الجودة العالمية وتوفير خدمات الصيانة وخدمة ما بعد البيع.

وفى ختام جولته، حرص اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي توجيه الشكر والتقدير الي شركاء النجاح من شركات القطاع الخاص وفي مقدمتهم  الدكتور "عاطف أبو هاشم" رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات زيروتك ، والدكتور "ياسر أبو هاشم" الرئيس التنفيذي للمجموعة.شركة زيروتك إلكترونكس.

 وايضا الي كل من  شركة باورتك و شركة طلال ابو غزالة للتقنية

VOW وشركة Tianyi وشركة   TRADE X وشركة لعدادات الطاقة الكهربائية Gridblix وشركة جريدبلوكس للموتوسيكل الكهربائي   Blue EVوشركة ولكل العاملين بالمصنع على الآداء المتميز، وحثهم علي الإستمرار في بذل الجهد والعطاء من أجل رفعة مسيرة الصناعة بالهيئة العربية للتصنيع .

