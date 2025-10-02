تعاون مهم بين الدواء والعربية للتصنيع لإنتاج مستحضرات العلاج بأحدث التقنيات

قام الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بزيارة إلى مقر الهيئة العربية للتصنيع، حيث التقى باللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الكيانات الوطنية الكبرى لدعم وتطوير الصناعات الدوائية.

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك في عدد من الملفات الحيوية، أبرزها تطوير آليات الإفراج الطبي الجمركي، ودعم صناعة مستحضرات التجميل وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة تنافسية المنتج المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أهمية هذا التعاون في دعم خطط الدولة لتوطين صناعة الدواء وتعزيز قدرات التصنيع المحلي، مشددًا على أن تبني التقنيات الحديثة وتطوير البنية الإنتاجية يمثلان ركيزة أساسية لرفع جودة المنتجات المصرية وتوسيع فرص نفاذها إلى الأسواق المختلفة.

كما أوضح أن الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع تجسد تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، وتعكس توجه الدولة نحو الارتقاء بمنظومة الصناعات الدوائية والتجميلية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي ويعزز فرص التصدير.

من جانبه، أعرب اللواء مختار عبد اللطيف عن تقديره للتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مؤكدًا أن التعاون يرسخ العمل المؤسسي المشترك، ويدعم تطوير منظومة الإفراج الطبي الجمركي، فضلًا عن إسهامه في تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية ورفع جودة المنتجات بما يتوافق مع المواصفات والمعايير العالمية.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية اللواء ياسين أمين، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والعميد محمد طنطاوي، المشرف على مشروعات التحول الرقمي والميكنة، والدكتورة هبة عصام، مدير عام تسجيل مستحضرات التجميل، والدكتورة أميرة حسني، مدير عام الاستيراد والإفراج الطبي الجمركي.

تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية

يأتي ذلك كخطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية، ودعم استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعات الدوائية والتجميلية، بما يضمن توفير منتجات عالية الجودة تواكب احتياجات المواطنين وتعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.