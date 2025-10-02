قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتصالح.. وقف تنفيذ عقوبة إيداع نجل محمد رمضان دار رعاية
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون مهم بين الدواء والعربية للتصنيع لإنتاج مستحضرات العلاج بأحدث التقنيات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

قام الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بزيارة إلى مقر الهيئة العربية للتصنيع، حيث التقى باللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الكيانات الوطنية الكبرى لدعم وتطوير الصناعات الدوائية.

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك في عدد من الملفات الحيوية، أبرزها تطوير آليات الإفراج الطبي الجمركي، ودعم صناعة مستحضرات التجميل وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة تنافسية المنتج المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أهمية هذا التعاون في دعم خطط الدولة لتوطين صناعة الدواء وتعزيز قدرات التصنيع المحلي، مشددًا على أن تبني التقنيات الحديثة وتطوير البنية الإنتاجية يمثلان ركيزة أساسية لرفع جودة المنتجات المصرية وتوسيع فرص نفاذها إلى الأسواق المختلفة.

كما أوضح أن الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع تجسد تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، وتعكس توجه الدولة نحو الارتقاء بمنظومة الصناعات الدوائية والتجميلية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي ويعزز فرص التصدير.

من جانبه، أعرب اللواء مختار عبد اللطيف عن تقديره للتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مؤكدًا أن التعاون يرسخ العمل المؤسسي المشترك، ويدعم تطوير منظومة الإفراج الطبي الجمركي، فضلًا عن إسهامه في تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية ورفع جودة المنتجات بما يتوافق مع المواصفات والمعايير العالمية.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية اللواء ياسين أمين، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والعميد محمد طنطاوي، المشرف على مشروعات التحول الرقمي والميكنة، والدكتورة هبة عصام، مدير عام تسجيل مستحضرات التجميل، والدكتورة أميرة حسني، مدير عام الاستيراد والإفراج الطبي الجمركي.

 تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية

يأتي ذلك كخطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية، ودعم استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعات الدوائية والتجميلية، بما يضمن توفير منتجات عالية الجودة تواكب احتياجات المواطنين وتعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

الهيئة العربية للتصنيع توطين الصناعة الدوائية الكيانات الصناعات الدوائية المنتج المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

محمود فوزي

محمود فوزي يحضر جلسة النواب لمناقشة اعتراض الرئيس السيسي على" الإجراءات الجنائية"

مجلس النواب

برلماني: مناقشة الإجراءات الجنائية بالبرلمان يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية

النائبة إيفلين متى

برلمانية: نزلة السمان تستعيد روحها الحضارية.. والتطوير يحفظ التاريخ ويحترم الإنسان

بالصور

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

دراسة تحذر: أحمر الشفاه يحتوي على معادن ثقيلة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة

كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

فيديو

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد