قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: نسب النمو وصلت إلى 4.4%.. والاتصالات والسياحة تتصدر
رئيس الوزراء: مصر تسير بخطوات سليمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي
توثيق الحرف التراثية في مصر .. تفاصيل مهمة
رويترز: الشرطة البريطانية تخلي محطة يوستن في لندن بعد تنبيه أمني
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: حمـ اس سترفض خطة ترامب بصيغتها الراهنة
مدبولي: مصر لم تنجر لأخذ أي خطوات تضر بأمنها القومي .. ونقدم كل الدعم لغزة
لترسيخ القيم الوطنية والدينية.. التعليم والأوقاف تطلقان المسابقة الثقافية الكبرى للعام السابع
مدبولى: مؤتمر اليوم بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط
بوتين يعلن انتهاء الإملاءات الغربية وانهيار نظام الهيمنة
رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الاستثمارات
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
الكرملين يلوح بخطوطه الحمراء: لا للعب بالنار النووية في أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية يمثل الدستور الثاني

محمود فوزي
محمود فوزي
هاني حسين

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ النقاشات التي دارت تحت قبة البرلمان بشأن قانون الإجراءات الجنائية طبيعية وصحية للغاية، وتعكس حيوية الديمقراطية في أرقى صورها.

وأوضح أن الاختلاف في بعض التفاصيل بين النواب والحكومة أمر طبيعي، لكن الجميع متفق على الهدف الذي وضعه السيد رئيس الجمهورية والمتمثل في تعزيز الضمانات وزيادة الوضوح التشريعي.

وأضاف فوزي، في لقاء مع الإعلامي محمد الرميحي، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعرف بالدستور الثاني، نظراً لعلاقته المباشرة والفاصلة بين الفرد والدولة، وبين حقوق المواطن وسلطة القانون.

وأشار إلى أن هذا القانون يحدد كيفية تنظيم المحاكمات، وضبط الجريمة، وحماية حقوق المتهمين، بما يحقق التوازن الدقيق بين المصلحة العامة وضمانات الحرية الفردية.

وأوضح أن الرئيس لم يكن يسعى إلا لتقوية هذا التوازن عبر الاعتراضات المقدمة، مشدداً على أن رسالته كانت واضحة وصريحة بضرورة زيادة الضمانات القانونية، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس النواب والحكومة أكثر من مرة خلال الجلسة.

وأضاف الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد انعقاد اللجنة الخاصة التي شكّلها المجلس برئاسة وكيل المجلس يوم السبت المقبل، لتتولى إعادة صياغة المواد المعترض عليها بمشاركة الوزراء والجهات المعنية.

وأكد أن انعقاد الجلسة العامة التالية مرتبط بانتهاء هذه اللجنة من عملها، مما يعكس جدية الدولة في التوافق على نصوص دقيقة تحفظ حقوق الجميع.

محمود فوزي مجلس النواب الاجراءات الجنائية مصر قانون الاجراءات الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

عريس أسوان

يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

ترشيحاتنا

الاوقاف

الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

علي جمعة

علي جمعة: المال المأخوذ حياءً لا يحل وفي حكم المغصوب

الدعاء

دعاء رفع الأعمال يوم الخميس.. كلمات مباركة عن الشيخ الشعراوي

بالصور

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم

من الكيك للفرايد تشيكن.. كواليس تورتة زفاف دينا هشام المثيرة للجدل

كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام

زي بتاع المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت

اللانشون
اللانشون
اللانشون

فيديو

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد