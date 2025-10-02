سعر الذهب بعد إعلان خفض الفائدة اليوم 2-10-2025

تراجع سعر الذهب في مصر بعد اعلان البنك المركزي المصري خفض الفائدة مقدار 100 نقطة أساس وذلك في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 2-10-2025.

الذهب يتراجع

وتراجع سعر المعدن الأصفر مقدار 55 جنيها دفعة واحدة علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

تذبذب الذهب

قبل اعلان البنك المركزي المصري تخفيض الفائدة قبل دقائق وصل معدل زيادة سعر جرام الذهب نحو 15 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس، ليصل معدل تصاعده للأسبوع الثالث علي التوالي أكثر من 300 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث سجله سعر الذهب مساء اليوم نحو 5160 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ متوسط سعر جرام عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5897 جنيها للبيع و 5925 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5160 جنيها للبيع و 5185 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ متوسط سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4422 جنيها للبيع و 4444 جنيها للشراء

سعر عيار 14اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3440 جنيها للبيع و 3456 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3835 دولارا للبيع و 3836 دولارا للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 41.28 ألف جنيه للبيع و 41.48 ألف جنيه للشراء

تراجع عالمي

تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، الثاني من أكتوبر تشرين الأول، إذ تخلى عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله الجلسة الماضية، وسط عمليات جني أرباح وارتفاع طفيف للدولار.

وتشير التوقعات إلى مزيد من عمليات خفض معدل الفائدة لدى الفدرالي، كما تهيمن حالة عدم اليقين السياسي بعد دخول الإغلاق الحكومي الأميركي حيز التنفيذ، مما انعكس على سعر المعدن الأصفر في الجلسات الماضية والذي يعد ملاذاً آمناً.

ووفقا لأدة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرجح المتعاملون خفضاً 25 نقطة أساس لمعدل الفائدة الرئيسي هذا الشهر.

وعلى صعيد الاقتصاد الأميركي، أظهرت البيانات أن وظائف القطاع الخاص في أميركا انخفضت 32 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول بعد تراجعها ثلاثة آلاف وظيفة في أغسطس آب عقب مراجعة بالخفض

وأوقفت الحكومة الأميركية معظم أنشطتها مما يهدد آلاف الوظائف الاتحادية بعد أن حالت الانقسامات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل.

وقد يتسبب الإغلاق في تأخير صدور بيانات مؤشرات اقتصادية، منها تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة وثيقة والمنتظر صدوره غداً الجمعة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 3889.8 دولار للأونصة، فيما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأقل من 0.1% إلى 3862.78 دولار للأونصة.