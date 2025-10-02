قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتصالح.. وقف تنفيذ عقوبة إيداع نجل محمد رمضان دار رعاية
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب قبل إعلان الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر تصاعد سعر الذهب للأسبوع الثالث على التوالي وحتى ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 2-10-2025 وقبل إعلان البنك المركزي سعر الفائدة خلال الساعات المقبلة.

ارتفاع الذهب

وصل معدل زيادة سعر جرام الذهب  بمقدار 15 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس، ليصل معدل زيادته لأكثر من 85 جنيها على الأقل خلال يومين.

اسعار الذهب اليوم في مصر

تحركات الذهب 

وأظهر سعر جرام الذهب علي مدار الأسابيع القلائل الماضية زيادة غير مسبوقة كسرت حاجز الـ 300 جنيه على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5960 جنيها للبيع و5982 جنيها للشراء .

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5215 جنيها للبيع و5235 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3370 جنيها للبيع و4487 جنيها للشراء.

أسعار الذهب

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3476 جنيها للبيع و3490 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 41.72 ألف جنيه للبيع و41.88 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3877 دولارا للبيع و3878 دولارا للشراء.

الإسورة الذهب

مكاسب ضخمة خلال 10 أشهر

ورغم هذا التراجع المحدود، إلا أن أسعار الذهب في مصر ما زالت تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار21 بمقدار 1400 جنيه خلال الأشهر العشرة الأخيرة فقط، مدفوعًا بالزيادات الكبيرة في أسعار الذهب عالميًا إلى جانب حالة الطلب القوي.

ويؤكد خبراء سوق المعادن أن هذه القفزات الكبيرة ما زالت تثير قلق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث ارتبطت بشكل مباشر بتقلبات البورصة العالمية للذهب وارتفاع الأونصة لمستويات قياسية بسبب التوترات الجيوسياسية وسياسة أمريكا التجارية العدائية مع بلدان العالم.

الذهب عالميًا 

على الصعيد العالمي، واصلت الأونصة الذهبية تسجيل مستويات مرتفعة لتتداول بالقرب من 2387 دولارًا، وسط توقعات بمزيد من الصعود نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في أكثر من منطقة. هذا الارتفاع انعكس بشكل مباشر على السوق المصري، الذي بات يتحرك لحظيًا مع بورصة المعادن العالمية.

ويشير خبراء إلى أن أي انفراجة في المشهد العالمي قد تخفف من حدة الصعود، لكن حتى الآن ما زالت التوقعات تميل إلى المزيد من الارتفاعات، بعد اعلان توقف الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

سعر الذهب مساء اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر جرام الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

محمود فوزي

محمود فوزي يحضر جلسة النواب لمناقشة اعتراض الرئيس السيسي على" الإجراءات الجنائية"

مجلس النواب

برلماني: مناقشة الإجراءات الجنائية بالبرلمان يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية

النائبة إيفلين متى

برلمانية: نزلة السمان تستعيد روحها الحضارية.. والتطوير يحفظ التاريخ ويحترم الإنسان

بالصور

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

دراسة تحذر: أحمر الشفاه يحتوي على معادن ثقيلة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة

كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

فيديو

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد