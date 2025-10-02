قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2025 والأوراق المطلوبة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2 أكتوبر 2025 حالة من التراجع الطفيف، وذلك بعد الارتفاعات الجنونية التي سجلتها الأسواق خلال الساعات الماضية، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 15 جنيهًا من أعلى مستوى له، كما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 105 جنيهات، لتهدأ وتيرة الصعود المفاجئ الذي أربك المتعاملين في سوق الصاغة.

سعر الذهب في مصر اليوم

وبحسب سوق الصاغة استقر سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر مبيعًا وانتشارًا – اليوم عند مستوى 5235 جنيهًا، مقارنة بـ5250 جنيهًا خلال التعاملات الأخيرة، ليواصل تحركاته المتأثرة بتقلبات أسعار الأونصة عالميًا، والتي ما زالت تتداول عند مستويات مرتفعة بفعل التوترات الجيوسياسية.
 

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب اليوم 

  • عيار 24: سجل 5982.75 جنيهًا للبيع، و5960 جنيهًا للشراء، متراجعًا بمقدار 5.75 جنيه.
  • عيار 22: سجل 5484.25 جنيهًا للبيع، و5463.25 جنيهًا للشراء، بانخفاض 5.25 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 21: الأكثر مبيعًا في مصر، سجل 5235 جنيهًا للبيع، و5215 جنيهًا للشراء، بتراجع 5 جنيهات.
  • عيار 18: بلغ 4487.25 جنيهًا للبيع، و4470 جنيهًا للشراء، منخفضًا 4.25 جنيه.
  • عيار 14: سجل 3490 جنيهًا للبيع، و3476.75 جنيهًا للشراء، بتراجع 3.25 جنيه.
  • عيار 12: بلغ 2991.5 جنيهًا للبيع، و2980 جنيهًا للشراء، منخفضًا 2.75 جنيه.
  • عيار 9: سجل 2243.5 جنيهًا للبيع، و2235 جنيهًا للشراء، بتراجع 2.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 41880 جنيهًا للبيع و41720 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهًا مقارنة بالجلسات السابقة، مع ثبات وزنه عند 8 جرامات من عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي.

سعر السبائك الذهبية والفضية في السوق

  • سبيكة ذهب عيار 24: تراوحت أسعارها ما بين 64,500 جنيه وحتى 200,255 جنيهًا بحسب الوزن.
  • خمسة جنيه ذهب عيار 21: سجل 303,635 جنيهًا.
  • سبائك الفضة: سجلت سبيكة فضة عيار 999 من ماركة "سام" نحو 96,255 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الفضة عيار 925 من "الملاذ الآمن" نحو 855 جنيهًا.

المشغولات الذهبية المعروضة في السوق

  • تعليقة ذهب عيار 18: سجلت 48,030 جنيهًا.
  • كوليه بالاسم ذهب عيار 18: بلغ 4,280 جنيهًا.
  • خاتم ذهب عيار 21: سجل 91,680 جنيهًا.
  • خاتم ذهب عيار 18: سجل 16,130 جنيهًا.

أسعار الأونصة عالميًا

على المستوى العالمي، تراجعت الأونصة الذهبية بشكل طفيف لتسجل 3871.67 دولارًا للبيع و3871.29 دولارًا للشراء، بانخفاض 3.75 دولار مقارنة بالتداولات السابقة.

مكاسب ضخمة خلال 10 أشهر

ورغم هذا التراجع المحدود، إلا أن أسعار الذهب في مصر ما زالت تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 1400 جنيه خلال الأشهر العشرة الأخيرة فقط، مدفوعًا بالزيادات الكبيرة في أسعار الذهب عالميًا إلى جانب حالة الطلب القوي.

ويؤكد خبراء سوق المعادن أن هذه القفزات الكبيرة ما زالت تثير قلق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث ارتبطت بشكل مباشر بتقلبات البورصة العالمية للذهب وارتفاع الأونصة لمستويات قياسية بسبب التورتات الجيوسياسية وسياسة أمريكا التجارية العدائية مع بلدان العالم.

الذهب عالميًا 

على الصعيد العالمي، واصلت الأونصة الذهبية تسجيل مستويات مرتفعة لتتداول بالقرب من 2387 دولارًا، وسط توقعات بمزيد من الصعود نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في أكثر من منطقة. هذا الارتفاع انعكس بشكل مباشر على السوق المصري، الذي بات يتحرك لحظيًا مع بورصة المعادن العالمية.

ويشير خبراء إلى أن أي انفراجة في المشهد العالمي قد تخفف من حدة الصعود، لكن حتى الآن ما زالت التوقعات تميل إلى المزيد من الارتفاعات، بعد اعلان توقف الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

