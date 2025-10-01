قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتجاجات المغرب .. جيل زد يقتحم الأحياء الشعبية بالعاصمة الرباط
أحمد الكاس: جمهور الزمالك يستحق المكسب.. ودكة البدلاء «كلمة السر»
أسباب الخشوع في الصلاة.. البحوث الإسلامية تكشف عن 6 أمور
وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل
أحمد عادل: الأهلي استحق القمة .. والزمالك لم يعد مرعبًا | فيديو
«الغندور»: أزمة لائحة تمنع كريم التهامي من الترشح في انتخابات الأهلي
5180 جنيهًا .. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر
افتتاح دور الانعقاد السادس لمجلس النواب اليوم .. ماذا سيحدث؟
الإنسان الكامل .. أعباء تحمَّلها النبي بمفرده فكان المثال والقدوة
نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة في مناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" بالنواب
110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر
خل التفاح وسر خسارة الوزن .. دراسة تكشف الفوائد المذهلة | لن تتوقعها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

5180 جنيهًا .. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

واصلت أسعار الذهب الارتفاع بالأسواق المحلية ، بدعم من تحركات الاوقية في البورصة العالمية.

وتشهد أسعار الذهب ارتفاعات قوية وسجلت ارقام قياسية جديدة.

وصعد سعر الذهب بنحو 490 جنيهًا خلال سبتمبر الماضي، حيث سجل في مطلع الشهر 4685 جنيه لعيار21 حتى وصل ختام الشهر إلى 5180 جنيهًا للجرام الواحد.

 

 

سعر الذهب في مصر اليوم  الأربعاء 1-10-2025.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-10-2025 بمنتصف التعاملات، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في جميع محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3854 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4440 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5180 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5920 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 41.440 ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الاربعاء بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب الجنيه الذهب سعر الذهب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

سعر الذهب

زيادة جديدة في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يزور إيبارشية «ديروط وصنبو» وسط استقبال حافل من شعبها |صور

جامعة قناة السويس تطلق غدا الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

جامعة قناة السويس تطلق غدا الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

رئيس جامعة طنطا: الجائزة الفضية في مسابقة "الأنشطة الطلابية" تعكس اهتمامنا بتنمية المواهب والقدرات

رئيس جامعة طنطا: الجائزة الفضية في مسابقة "الأنشطة الطلابية" تعكس اهتمامنا بتنمية المواهب والقدرات

بالصور

وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل

قطرات عيون بديلة للنظارات
قطرات عيون بديلة للنظارات
قطرات عيون بديلة للنظارات

شرائط تبييض الأسنان .. طريقة آمنة لابتسامة ناصعة البياض ولكن بحذر

كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح

خل التفاح وسر خسارة الوزن .. دراسة تكشف الفوائد المذهلة | لن تتوقعها

فوائد خل التفاح في خسارة الوزن
فوائد خل التفاح في خسارة الوزن
فوائد خل التفاح في خسارة الوزن

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر .. واجه الواقع

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد