قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خوان الفينا: الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص
انفجارات ضخمة في ميونخ وانتشار لقوات الشرطة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس قمة جديدة
الرئيس الكولومبي يهاجم ترامب.. المكان الوحيد الذي يستحقه هو السجن
أجواء خريفية..حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
فى ذكرى مداح الرسول.. تعرف على أول أجر حصل عليه محمد الكحلاوي وسر رفضه الغناء لجمال عبد الناصر
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بطريق الفرافرة – الواحات البحرية
نجم الأهلي يشيد بـ «عدي الدباغ» ويُوجّه انتقادات لاختيارات الزمالك الفنية
خطة ترامب للسلام في غزة.. بين مكاسب إسرائيلية وحقوق فلسطينية غائبة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأربعاء 1-10-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار أمام الجنيه ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار العديد من السلع وبالإضافة إلى أخبار الخدمات.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.03 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك نكست  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك اتش اس بي سي 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي   47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 
سعر الدولار في بنك مصر   47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المتحد  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني   47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبو ظبي الاول  47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.


سعر الدولار في كريدي أجريكول   47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار الدولار السلع الدولار في الدولار الان البنك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

فيروس

فيروس HFMD.. تصريح عاجل من وزارة الصحة عن الأعراض والوقاية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

في يومهم العالمي.. كبار السن في صدارة العمل المجتمعي والتنموي محليا وعالميا

في يومهم العالمي.. كبار السن في صدارة العمل المجتمعي والتنموي محليا وعالميا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يزور إيبارشية «ديروط وصنبو» وسط استقبال حافل من شعبها |صور

جامعة قناة السويس تطلق غدا الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

جامعة قناة السويس تطلق غدا الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

بالصور

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

ابنة هبة قطب
ابنة هبة قطب
ابنة هبة قطب

فستان جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها الأخير

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فوائد سحرية لاستخدام البقدونس والكرفس.. صيدلية طبيعية في مطبخك

فوائد الكرفس والبقدونس
فوائد الكرفس والبقدونس
فوائد الكرفس والبقدونس

بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد