​الذهب الأخضر يتدفق من جبال التجلي.. سانت كاترين تبدأ موسم حصاد الزيتون

​بدأ سكان مدينة سانت كاترين، وسط جبال أرض التجلي، في حصاد محصول "الذهب الأخضر" الذي يُعد من أفضل محاصيل الزيتون على مستوى مصر؛ نتيجة لخصوبة التربة والطقس المناسب لزراعته.

وتشتهر المدينة بإنتاج زيتون متميز وطبيعي "أورجانيك"، و​في هذا السياق، أوضح الشاب صالح عوض، وهو مصور فوتوغرافي ودليل بدوي، أن للزيتون في سانت كاترين "رونقاً خاصاً و مشهداً فريداً في أحضان جبال أرض التجلي"، مشيراً إلى أن موسم الحصاد يمثل موسماً للفرح والخير؛ حيث يقوم السكان بجمع الزيتون وعصره، والاحتفاظ بزيت الزيتون الطبيعي.



​من جانبه، أضاف الشيخ حميد أبو غلبة، من قبيلة الجبالية، أن جميع سكان سانت كاترين يزرعون الزيتون، مؤكداً أن المدينة هي "مدينة السلام ومجمع الأديان".

ولفت إلى أن المواطنين يزرعون الزيتون أمام منازلهم وفي مزارعهم وسط الجبال.

​أما رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين،

وأشار إلى وجود أشجار زيتون معمرة داخل الدير يتجاوز عمرها 400 عام، مؤكداً أن الدير يضم حديقة وعشرات الأشجار المعمرة.