طعن عدة أشخاص خلال ازدحام في كنيس يهودي بمدينة مانشستر
نقابة الصحفيين: الاعتداء على أسطول الصمود عمل إرهابي
وفرة المعروض من السكر تقضي على الأزمات المتكررة
انتخابات الأهلي .. سر استبعاد هشام جمال من قائمة الخطيب
مدبولي: الصحة والتعليم ومبادرة حياة كريمة في صدارة أجندة أولويات عمل الحكومة
إرهاب إعلامي.. ميدو يوجه رسالة للخطيب وحسين لبيب: أوقفوا المهزلة دي
بالأسماء.. 5 وجوه جديدة بـ قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
تعرف على قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي
بمبادرة إنسانية.. ناهد السباعي تدعم محاربات سرطان الثدي في شهر أكتوبر بالأقصر
بطولة العالم لكرة اليد .. صدام قوي بين برشلونة وفيزبريم بآيادي مصرية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، متأثرة بصعود الأسعار العالمية للمعدن الأصفر وتذبذب سعر صرف الدولار محليًا، وسط حالة من الترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقاده اليوم لحسم مصير أسعار الفائدة.

اسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 5985 جنيهات للجرام

عيار 22: 5458 جنيها للجرام

عيار 21: 5235جنيها للجرام

عيار 18: 4487 جنيها للجرام

عيار 14: 3490 جنيها للجرام

عيار 12: 2991 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 41880 جنيها

الأونصة العالمية: 3877 دولارا

اسعار الذهب اليوم في مصر


ويأتي هذا الارتفاع تزامنًا مع صعود أسعار الذهب عالميًا، حيث اقتربت الأونصة من أعلى مستوياتها التاريخية بدعم من تزايد المخاوف الاقتصادية العالمية، وتراجع قوة الدولار أمام العملات الرئيسية.

الذهب يتراجع من ذروته التاريخية مع ترقب قرار الفائدة في أمريكا

ويرى خبراء أن اجتماع البنك المركزي المصري اليوم سيكون له تأثير مباشر على حركة أسعار الذهب محليًا، حيث إن أي قرار بخفض الفائدة قد يزيد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري، بينما سيعزز التثبيت أو الرفع من تماسك الجنيه أمام الدولار مما قد يحد من وتيرة الارتفاعات.

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والتحوط بالنسبة للمصريين، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية والإقليمية، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار تذبذب الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ذهب معدن استثمار السوق المحلي

فوائد البلح الرطب الصحية
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
عيد ميلاد ريهام حجاج
