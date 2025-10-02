أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، متأثرة بصعود الأسعار العالمية للمعدن الأصفر وتذبذب سعر صرف الدولار محليًا، وسط حالة من الترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقاده اليوم لحسم مصير أسعار الفائدة.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 5985 جنيهات للجرام

عيار 22: 5458 جنيها للجرام

عيار 21: 5235جنيها للجرام

عيار 18: 4487 جنيها للجرام

عيار 14: 3490 جنيها للجرام

عيار 12: 2991 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 41880 جنيها

الأونصة العالمية: 3877 دولارا



ويأتي هذا الارتفاع تزامنًا مع صعود أسعار الذهب عالميًا، حيث اقتربت الأونصة من أعلى مستوياتها التاريخية بدعم من تزايد المخاوف الاقتصادية العالمية، وتراجع قوة الدولار أمام العملات الرئيسية.

ويرى خبراء أن اجتماع البنك المركزي المصري اليوم سيكون له تأثير مباشر على حركة أسعار الذهب محليًا، حيث إن أي قرار بخفض الفائدة قد يزيد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري، بينما سيعزز التثبيت أو الرفع من تماسك الجنيه أمام الدولار مما قد يحد من وتيرة الارتفاعات.

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والتحوط بالنسبة للمصريين، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية والإقليمية، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار تذبذب الأسعار خلال الفترة المقبلة.