زي بتاع المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت

يعد اللانشون من الأكلات الأساسية التي تستعين بها الأمهات في تحضير سندوتشات الأطفال أو اللانش بوكس للمدارس.

نعرض لكم طريقة عمل اللانشون في المنزل وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات اللانشون

6 بيضات

علبة جبنة مثلثات

مكعب مرقة لحمة

ملعقة صغيرة حبهان بودرة

كوب دقيق

بصل بودرة

ثوم بودرة

بابريكا

لون طعام صحي

كوب زيت

ملح

فلفل أسود

فلفل أسود حبوب

زيتون حلقات

طريقة عمل اللانشون

ضعي الزيت والبيض والجبنة والدقيق في الكبة واخفقيهم جيدا ثم ضعي التوابل والملح والفلفل واللون حسب الرغبة.

شكلي الخليط في أكواب مدهونة بالزيت وضعي عليه الفلفل الأسود والزيتون حسب الرغبة

ضعي اللانشون في الماء المغلي في إناء على النار حوالي ساعة حتى تمام النضج.

واتركي اللانشون حتى يبرد ثم قطعيه عند التقديم.