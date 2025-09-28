هيئة الدواء المصرية تشارك في اليوم الوطني العالمي لمكافحة التقزم وتؤكد دعمها لصحة الأطفال

شاركت هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور علي الغمراوي، في فعاليات اليوم الوطني العالمي لمكافحة التقزم، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المبادرات الرئاسية، إلى جانب ممثلين عن منظمة الصحة العالمية (WHO) وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).



وتضمنت الاحتفالية استعراض إنجازات المبادرة الرئاسية خلال الأعوام السبعة الماضية في الكشف المبكر وعلاج أمراض سوء التغذية (الأنيميا - السمنة - التقزم) بين طلاب المدارس، إضافةً إلى بحث آليات تعزيز التعاون بين الوزارات والشركاء الدوليين لضمان استدامة المبادرة وتوسيع نطاقها بما يسهم في تعزيز صحة الأطفال المصريين.



وأكد الدكتور علي الغمراوي، على هامش الفعالية، أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بصحة الأطفال، مشيرًا إلى أن دورها لا يقتصر على الرقابة وضمان توافر المستحضرات الدوائية الآمنة والفعالة، بل يمتد أيضًا إلى متابعة أدوية علاج التقزم وسوء التغذية ومراجعة مأمونيتها وفعاليتها وفقًا للمعايير العلمية العالمية، بما يسهم في إتاحة أحدث العلاجات ودعم الجهود الوطنية لبناء جيل صحي قادر على المضي قدمًا في مسيرة التنمية.



وأضاف أن مشاركة الهيئة في هذه الفعالية تأتي تجسيدًا لدورها الوطني كشريك رئيسي في دعم الجهود والمبادرات الصحية، بما يعزز صحة الأجيال القادمة ويساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.