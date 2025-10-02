يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

شهدت الأيام القليلة الماضية واقعة مأساوية بمحافظة أسوان، حيث رحل شاب في أثناء الاحتفال بزفافه، وأمام زوجته والحضور، ولم يستطيع أحد إنقاذ العريس، والبعض قال إن هذه الوفاة بسبب الفرح الشديد، والبعض الأخر قال إن هذا بسبب أمر وراثي.

ولكن خرج الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، وقال إن الجميع شاهد وفاة عريس أسوان، في ليلة زفافه، وبعد 8 دقائق من دخوله القاعة، وأن الجميع كان في حالة اندهاش وحزن.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الراحل العريس أشرف " عريس أسوان"، مات في أثناء حفل زفافه، وأنه في حالة تمثيل هذا المشهد في دور درامي لن يكون بهذه الصورة الصعبة، معلقًا :" دراما الواقع تكون أشد من دراما الخيال".

يتيم الأب والأم

ولفت إلى أن سبب وفاة العريس ناتج عن أزمة قلبية حادة في سن صغير، وأن هذا الأمر قد يكون بسبب أمر وراثي، وأنه في أثناء البحث عن أفراد أسرته تبين أن والده ووالدته رحلوا في سن صغير، أن الفرح الشديد قد ينتج عنه أزمة قلبية، ولكن هذا الأمر نادر، وأنها متلازمة القلب السعيد، تصيب الرجال أكثر من النساء، لكن الوفاة لن تكون بهذه السرعة التي حدثت من عريس أسوان، وأنه يتوقع أن الوفارة بسبب جلطة قلبية حادة.

وأشار إلى أن هذا الخبر من الأخبار الحزينة، ولذلك ينصح المواطنين بالحفاظ على الصحة، وأنه في حالة مشاهدة شخص يعاني من أزمة قلبة عليك أن تقوم بقلبه على الظهر، وأن يتم عمل إنعاش للقلب في مدة لا تزيد عن 6 دقائق.

وكان قد كتب الدكتور جمال عبر الفيس بوك :" رحم الله أشرف عريس أسوان اللي مات في بدلة الفرح وتحول فرحه إلي جنازة الموت، مالوش ميعاد ولا زمان ولا مكان ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت ."

وأوضح: "ازاي شباب في العشرينيات أو الثلاثينيات أو شخص في مرحلة عمرية متقدمة يتوقف قلبه فجأة وتجي له جلطة في شرايين القلب التاجية ويموت بالسكتة القلبية أو جلطة كبيرة شرايين المخ ويموت فجأة بالسكتة الدماغية.

وأضاف: يعني إيه جلطة المخ والسكتة الدماغية ويعني ايه السكتة القلبية .

وأضاف : "الجلطة يعني كتلة من خلايا الدم بتتجمع وتلزق في بعضها وتلزق في جدار الشريان وتقفله.. فالدم اللي وظيفته يجري في الشريان ويروح يغذي الخلايا يتوقف والخلايا اللي مش واصل لها الدم تتوقف عن العمل.

وتابع: قد تتلف وتموت نوعين من الخلايا لما بيموتوا مفيش خلايا تانية تعوضهم وتنمو مكانهم هما خلايا المخ وخلايا القلب، لما شريان القلب الكبير تتكون جواه جلطة كبيرة.

واسترسل: ينسد انسدادا كليا تاما، يتوقف القلب وقد تحدث السكتة القلبية، والوفاة لو لم يتم انعاش القلب واذابة الجلطة وتركيب دعامات الكلام نفسه ينطبق على المخ ."

واستطرد: "لو الجلطة كبيرة وفي شريان كبير بيغذي مساحة كبيرة من المخ أو يغذي جذع المخ مراكز التنفس والحياة.. ممكن تحصل سكتة دماغية يتوقف المخ عن العمل

وتابع: ربما تحدث الوفاة وهل ممكن وجع البطن يكون من مقدمات الجلطة، هل وجع البطن ممكن يكون سببه جلطة ؟!ايوه جلطة الشريان التاجي الخلفي تسبب وجع وحموضة وحرقان في المعدة، كذلك جلطة شرايين الأمعاء، وكمان تسلخ وتمدد الأورطي، ممكن تحصل جواه جلطة."



وكشف جمال شعبان: "ايه اللي يخلي شاب صغير تجي له جلطة ؟!التدخين، المسكنات، مشروبات الطاقة والمنشطات، المخدرات، تاريخ وراثي بارتفاع الكولسترول والدهون وقابلية التجلط، وطبعا الضغط المرتفع ومرض السكر ، وحديثا وأخيرا الإصابة بڤيروس كورونا تسبب جلطات ، فيروس الكورونا نفسه مش التطعيمات هي السبب الأخطر والأكثر انتشارا للجلطات القلبية والموت المفاجيء والتطعيمات قللت بنسبة كبيرة حدوث الوفيات."