قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس السيسي لم يغفل عن بناء الإنسان المصري
هدنة على المحك| إيران تضع سيناريوهات الحرب القادمة مع إسرائيل.. تقرير
مواعيد مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
ماجد سامي: تمنيت لزيزو اللعب بالخارج وبإمكانه الوصول للدوري الإنجليزي
مجلس الشيوخ يصوت على فض دور الانعقاد السادس المنقوص
على رأسهم «الدباغ» و«منسي».. غيابات هجومية تضرب الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
معسكر أكتوبر لـ منتخب مصر يواجه شبح الإلغاء بسبب أحداث المغرب
في عيد الغفران.. هجوم بسكين على كنيس يهودي بمدينة مانشستر
رئيس الشيوخ: المجلس سيظل صوتًا معبرًا عن إرادة الأمة وفي مقدمتها نصرة الشعب الفلسطيني
الأمن يداهم ناديا صحيا يُدار للأعمال المنافية للآداب في المعادي
بسبب التنمر.. تهديد لنجم الأهلي بالإيقاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية

التعاون والتنسيق
التعاون والتنسيق
ولاء عبد الكريم

في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين التمثيل التجاري المصري والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتنفيذًا لبنود بروتوكول التعاون الموقَّع بين الجانبين، والذي يتضمن قيام المكاتب التجارية المصرية في الخارج بالترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قام المكتب التجاري المصري في إسطنبول، برئاسة الوزير المفوض التجاري علي باشا وعضوية السكرتير الثاني التجاري هدى درة، بتنظيم برنامج زيارة متميّز لوفد الهيئة برئاسة وليد جمال الدين – رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس – إلى تركيا، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري.

وقد تضمن البرنامج الترويجي عددًا من الفعاليات والاجتماعات رفيعة المستوى، على النحو التالي:

زيارة مقر اتحاد مصدري الغزول والمنسوجات في تركيا وعقد مائدة مستديرة بمشاركة رئيس الاتحاد وعدد من كبرى الشركات الأعضاء، إلى جانب اتحاد مصنعي إكسسوارات الملابس، حيث تمت مناقشة فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية باعتبارها من أبرز الوجهات الواعدة لقطاع الملابس والمنسوجات.

زيارة اتحاد المصنعين المستقلين MUSIAD وتنظيم مائدة مستديرة مع شركات أعضاء من عدة قطاعات صناعية لبحث الفرص الاستثمارية المتنوعة.

عقد ١٨ اجتماعًا ثنائيًا بين رئيس الهيئة ورؤساء وممثلي شركات تركية في قطاعات: الغزول والمنسوجات، الأجهزة المنزلية، مواد البناء، كيماويات البناء، العبوات البلاستيكية، الصناعات الصحية، السلع الاستهلاكية السريعة FMCG، مواد التعبئة والتغليف، السجاد، البصريات، الأثاث، مكونات السيارات، شفرات توربينات طاقة الرياح، والأدوية. وقد أبدى عدد منها اهتمامًا جادًا بتأسيس مشروعات استثمارية في مصر.

زيارة ميناء Ambarli، أحد أهم موانئ التصدير في تركيا، حيث جرى لقاء مع ممثلي المحطات الأربع العاملة بالميناء (الحاويات – الصب الجاف والسائل – البضائع العامة – الرورو)، ومناقشة فرص التعاون والربط مع موانئ الهيئة.

زيارات ميدانية لشركات صناعية كبرى في إسطنبول وبورصا، شملت: شركة كبرى مصنِّعة للأوتوبيسات الكهربائية والهيدروجينية، وشركة رائدة في إنتاج الصمامات وأنظمة التحكم، وشركة مصنِّعة للأحذية والملابس الرياضية، استكملت مؤخرًا إجراءات تأسيس مصنع جديد لها في مصر.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري – إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا تشهد نقلة نوعية هامة، تنقل مستوى العلاقات إلى مرحلة التعاون الاستراتيجي، مدعومة بالزخم الكبير الناتج عن الزيارات الرسمية رفيعة المستوى المتبادلة بين قيادتي البلدين خلال العام الماضي.

وأضاف الشريف أن إجمالي قيمة الاستثمارات التركية في مصر بلغ نحو 4 مليارات دولار، فيما وصل حجم التبادل التجاري إلى قرابة 10 مليارات دولار، لتحتل تركيا المرتبة الثانية كأكبر دولة مستقبِلة للصادرات المصرية.

تركيا تعاون تنسيق تبادل تجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

«العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهرباء

أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

ترشيحاتنا

ماكرون

ماكرون: أولويتنا القصوى تقديم الدعم المستمر لأوكرانيا

أرشيفية

وزير الخارجية اليوناني: وصول 39 سفينة من أسطول مساعدات غزة إلى ميناء أسدود

رئيس فرنسا

ماكرون: أولويتنا القصوى تقديم دعم مستمر لأوكرانيا

بالصور

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

سامح يسري
سامح يسري
سامح يسري

فيديو

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد