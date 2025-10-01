جمال شعبان: سيجارة وقهوة على الريق يساوي أزمة قلبية

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك فوائد كثيرة للقهوة؛ إذا تم تناولها بالمعدلات الطبيعية، وفي الأوقات المناسبة والصحيحة، موضحًا أن تناول الشخص من 3 إلى 5 فنجان قهوة في اليوم يكون أمرا صحيا.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أن القهوة مفيدة للقلب، ومفيدة للكبد، ومفيدة للعقل؛ لأنها تتسبب في زيادة هرمون السعادة، محذرا من تنال الشخص لأكثر من 7 أو 10 أو 15 كوبا منها في اليوم.

وأشار إلى أن تناول كميات كبيرة من القهوة؛ يتسبب في تسارع ضربات القلب، ومشكلات في المعدة، وحموضة، كما يرفع ضغط الدم.

وكشف أن “سيجارة وقهوة على الريق يساوي أزمة قلبية”، وأن القهوة بعد الساعة السادسة مساء يكون لها مشكلات على الجسم.