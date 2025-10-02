شوفوا البراءة.. والدة طفلة خطوبة في المدرسة تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو

قالت والدة الطفلة صاحبة فيديو "خطوبة في المدرسة"، إنها لم تجد في تصرف ابنتها عيبًا أو خطأ شاذًا؛ بل اعتبرته موقفًا عاديًا قد يحدث بين الأطفال، مؤكدة أنها أرادت توثيق لحظة لذيذة، ومشاركتها مع الناس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الأم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2" إنها ترى أن توجيه الأبناء لا يكون بالضرب أو الشتائم، وإنما بالحوار الهادئ والطابع الفكاهي، ثم التوجيه إلى الصواب، مشيرة إلى أن كثيرين تفاعلوا مع الفيديو بشكل ساخر أو مَرِح، وصنعوا فيديوهات مشابهة، بل وصل الأمر إلى الزغاريد.

وأوضحت أن إدارة المدرسة تتحمل ضغوطًا كبيرة في التعامل مع عشرات التلاميذ في وقت واحد، مشددة على أن ما حدث ليس أمرًا شاذًا أو يستدعي التضخيم، فالموضوع بسيط ولا يستحق كل هذا الجدل.

وأضافت أن ابنتها طفلة بريئة وجميلة، وأنها تحدثت معها بهدوء في اليوم التالي؛ فأبدت الطفلة استسلامًا، وتعلمت أن الموقف غير مناسب، قائلة: "بنتي الحمد لله والشكر لله قادرة إن أنا أقودها وأنصحها من غير ما أكبَّر الموضوع".

وَدَعَت والدة الطفلة، الجميع، إلى التركيز على الجانب الإيجابي في براءة الأطفال، مؤكدة أن كل أم حرة في تربية أبنائها بالطريقة التي تراها مناسبة لمستقبلهم.

وختمت حديثها: "الموضوع صغير خالص يا جماعة والله، بصوا على الحتة الإيجابية في البنت وهي بتتكلم".

