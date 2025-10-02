قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح: الوقت الحالي هو الأنسب لتكاتف الجميع لدعم الزمالك قبل مواجهة المحلة
وزير خارجية أيرلندا: اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود «مقلق» ويجب احترام القانون الدولي
بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025
ليس لدينا أزمة.. والد خوان ألفينا يرد على تصرف حسين الشحات
باريس سان جيرمان يحسم قمة الأبطال أمام برشلونة بانتصار مثير
الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو
الكيميا مركبتش.. شوبير يوجه رسالة لـ حسام غالي بعد غيابه عن قائمة الخطيب
شوفوا البراءة.. والدة طفلة خطوبة في المدرسة تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو
النائب محمد أبو العينين: تحديات كبيرة لتحقيق التنمية في أفريقيا.. ويجب إنشاء منطقة صناعية خاصة بالقارة
مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل حوالي 2 مليون مريض مصري سنويًا في مختلف التخصصات|فيديو
زوجته مانعاه عن أهله.. شقيقة المطرب مسلم: ماشوفتش أخويا من سنة
إيران وتركيا تتفقان على إنشاء معبر حدودي جديد لتعزيزالتجارة بين البلدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شوفوا البراءة.. والدة طفلة خطوبة في المدرسة تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو

والدة الطفلة بطلة فيديو "خطوبة في المدرسة"
والدة الطفلة بطلة فيديو "خطوبة في المدرسة"
إسراء صبري

قالت والدة الطفلة صاحبة فيديو "خطوبة في المدرسة"، إنها لم تجد في تصرف ابنتها عيبًا أو خطأ شاذًا؛ بل اعتبرته موقفًا عاديًا قد يحدث بين الأطفال، مؤكدة أنها أرادت توثيق لحظة لذيذة، ومشاركتها مع الناس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الأم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2" إنها ترى أن توجيه الأبناء لا يكون بالضرب أو الشتائم، وإنما بالحوار الهادئ والطابع الفكاهي، ثم التوجيه إلى الصواب، مشيرة إلى أن كثيرين تفاعلوا مع الفيديو بشكل ساخر أو مَرِح، وصنعوا فيديوهات مشابهة، بل وصل الأمر إلى الزغاريد.

وأوضحت أن إدارة المدرسة تتحمل ضغوطًا كبيرة في التعامل مع عشرات التلاميذ في وقت واحد، مشددة على أن ما حدث ليس أمرًا شاذًا أو يستدعي التضخيم، فالموضوع بسيط ولا يستحق كل هذا الجدل.

وأضافت أن ابنتها طفلة بريئة وجميلة، وأنها تحدثت معها بهدوء في اليوم التالي؛ فأبدت الطفلة استسلامًا، وتعلمت أن الموقف غير مناسب، قائلة: "بنتي الحمد لله والشكر لله قادرة إن أنا أقودها وأنصحها من غير ما أكبَّر الموضوع".

وَدَعَت والدة الطفلة، الجميع، إلى التركيز على الجانب الإيجابي في براءة الأطفال، مؤكدة أن كل أم حرة في تربية أبنائها بالطريقة التي تراها مناسبة لمستقبلهم.

وختمت حديثها: "الموضوع صغير خالص يا جماعة والله، بصوا على الحتة الإيجابية في البنت وهي بتتكلم".
 

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

مجلس الشيوخ

برلماني: الدولة تخوض معركة شاملة ضد الإدمان لحماية الشباب

صيدليات

عضو صحة النواب: صيدليات الإنترنت قنبلة موقوتة.. والدواء ليس سلعة للبيع على السوشيال ميديا

أيمن أبو العلا

برلمانية الإصلاح والتنمية: تعديلات الإجراءات الجنائية لن تمس حقوق الإنسان

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. استمتع دون تهور

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. احم قلبك أولا

برج العقرب حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. سامح لتتحرر

برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. اختر ذاتك أولا

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

