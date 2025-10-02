النائب محمد أبو العينين: تحديات كبيرة لتحقيق التنمية في أفريقيا.. ويجب إنشاء منطقة صناعية خاصة بالقارة

أكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن هناك الكثير من الفرص لتحقيق التنمية في أفريقيا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود تحديات كبيرة تواجه القارة الأفريقية لتحقيق التنمية.

وقال أبو العينين، خلال كلمته أمام مؤتمر تنمية الموارد المعدنية في أفريقيا، والتي نقلها الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة صدى البلد، «أفريقيا الآن تختلف عن أفريقيا من قبل.. الأفارقة فخورون بما لديهم ويقدرون قيمتهم الحقيقية وما لديهم من موارد بشرية وموارد معدنية والموقع».

وأضاف أن «الأفارقة لا يحتاجون المساعدة من الخارج بل يحتاجون أن يُكملوا أنفسهم، ونحتاج إلى أن نزيد من القيمة ولدينا الكثير من الفرص ونستطيع أن نقوم بأعمالنا بأنفسنا».

وأشار أبو العينين إلى أن الكثير من الأشخاص يعرفون قيمة الموارد المعدنية وقيمة المصادر والموارد المعدنية الموجودة في أفريقيا، المواد الخام تؤخذ من أفريقيا ثم بعد ذلك تزداد قيمتها في بلدان أخرى من الذهب والنحاس والماس والحديد وغيرها، ويحققون مكاسب رائعة.

وتابع قائلًا: «إننا نريد التصنيع في أفريقيا، لذلك علينا أن ننظم أنفسنا، والأمر الأول أن يكون هناك منطقة صناعية خاصة لنا في أفريقيا».

وواصل حديثه قائلًا: «نتحدث عن المحفزات في التصنيع وهذا أمر في غاية الأهمية، وهناك تحديات كثيرة تتمثل في النقل والتحرك داخل القارة، لذلك علينا أن نقيم مشروعًا حتى نوصل الشرق بالغرب والشمال بالجنوب»، مضيفًا أن «المشروعات في أفريقيا ستسهل حركة البضائع من الجنوب إلى الشمال».