تفاصيل مشاركة النائب محمد أبو العينين في مؤتمر تنمية الموارد المعدنية

شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في مؤتمر تنمية الموارد المعدنية في إفريقيا.



وقال النائب محمد أبو العينين، إن إفريقيا أصبحت مختلفة تماما عن ذي قبل، فالأفريقيون فخورون الآن بما لديهم ويقدرون قيمتهم الحقيقية.

وأضاف أبو العينين: إفريقيا لديها العديد من الفرص لتحقيق التنمية، وعلينا أن ندرك قيمة الموارد المعدنية والمواد الخام والمصادر المتواجدة بها.

واسترسل: يجب أن يكون هناك منطقة صناعية خاصة في إفريقيا، منوها بأن هناك تحديات كثيرة تتعلق بالنقل والتحرك داخل القارة الإفريقية ولذلك علينا أن نسعى لربط الجنوب بالشمال.

