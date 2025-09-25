قبائل وأهل غزة يوجهون الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين بعد مواقفه النبيلة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

محمود محسن

كشف الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، عن تفاصيل  رسالة الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، من عائلات وعشائر قطاع غزة، وذلك تقديرا واحتراما لجهوده المستمرة في دعم القضية الفلسطينية.

وقال مصطفى بكري، أن  نص الرسالة قالت عائلات وعشائر قطاع غزة، "نتقدم إليكم اليوم برسالة ليست بروتوكولية تقليدية، بل رسالة شعبية نابعة من قلب غزة الجريحة، رسالة تخرج من تحت الركام والأنقاض، وتحمل معها أنين الأمهات، ودموع الأطفال، وصمود الرجال. رسالة تعبّر بصدق عن وجدان العائلات والعشائر عبر الهيئة العليا لشؤون العشائر، وتحمل أسمى معاني العرفان والتقدير لمواقفكم النبيلة والمشرّفة، التي ستبقى محفورة في ذاكرة شعبنا وضمير أمتنا الحي"

وأضافت “من قلب غزة النازفة، من بين الركام والأنقاض، ومن دموع الأمهات وآهات الأطفال وصمود الرجال، نبعث إليكم بتحية تليق بمقامكم. شعبنا يدرك أن المواقف العظيمة لا تُقاس بالخطابات المنمقة، وإنما بما تتركه من أثر صادق في حياة الناس وعلى أرض الواقع”.

وأكدت الرسالة "لقد كنتم ولا زلتم صوت الحق الفلسطيني في المحافل الدولية، لا تخشون في قول الحق لومة لائم، وتدافعون عن قضيتنا العادلة بإيمان لا يتزعزع. كلماتكم ومواقفكم الثابتة لم تكن مجرد بيانات سياسية، بل كانت ترجمة حيّة لضمير الأمة العربية الذي لم يمت، كما أن دعمكم المتواصل، وإسهاماتكم الإنسانية والإغاثية لأهلنا في غزة، أكدت أن فلسطين بالنسبة لكم ليست شعاراً مرفوعاً، بل عقيدة راسخة ومبدأ أصيل، يجسد معاني الأخوة العربية، ويؤكد أن فلسطين ستبقى في قلب كل حرّ شريف. لقد جسّدتم بحق صورة القائد العربي الذي يجمع بين صلابة الموقف السياسي ونُبل الموقف الإنساني".

وواصلت الرسالة «سعادة النائب، إن مواقفكم المشرّفة ستبقى ذخراً في ذاكرة أبناء شعبنا، شاهدة على أن فلسطين لم ولن تكون وحدها، وأن في الأمة رجالاً أوفياء يكتبون أسماءهم في سجل التاريخ بمواقف الشرف والكرامة، إننا في الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، وباسم عائلات وعشائر القطاع كافة، نعاهدكم أن تبقى هذه المواقف خالدة في ضمير شعبنا، وأن نورها سيهدي الأجيال القادمة إلى أن الحق لا يموت ما دام هناك رجال أمثالكم يدافعون عنه".

"ختاما نتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير، سائلين الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم في خدمة قضايا أمتنا، وأن تظل مواقفكم سنداً لشعبنا الفلسطيني حتى ينال حريته واستقلاله.

مصطفى بكري النائب محمد أبو العينين قطاع غزة القضية الفلسطينية العائلات

