محمد أبو العينين: إفريقيا اليوم أكثر وعيا بقيمتها ومواردها

شارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في مؤتمر تنمية الموارد المعدنية في إفريقيا، مؤكدًا أن القارة السمراء باتت مختلفة تمامًا عما كانت عليه في السابق، حيث أصبح الأفارقة أكثر فخرًا بما يمتلكونه وأكثر إدراكًا لقيمتهم الحقيقية.

وأوضح أبو العينين أن إفريقيا تزخر بالموارد المعدنية والمواد الخام والمصادر الطبيعية، وهو ما يفتح المجال أمام فرص تنموية كبيرة يجب استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.



وأشار إلى أن القارة الإفريقية تواجه تحديات كبيرة على صعيد البنية التحتية ووسائل النقل والتنقل، لافتًا إلى أن تجاوز هذه العقبات يتطلب العمل على ربط دول الجنوب بالشمال بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان القارة.

