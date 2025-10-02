دبلوماسي روسي: صواريخ "توماهوك" لن تُغّير موازين الحرب في أوكرانيا

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن نقل صواريخ "توماهوك" الأمريكية إلى أوكرانيا لن يغير الوضع في ساحة المعركة، مؤكدا أن روسيا ستجد ردا على ذلك.

وأضاف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم /الأربعاء/ - "تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن هذا الأمر، وقال إنه لا يوجد اتفاق حتى الآن، وليس من المؤكد تسليم صواريخ "توماهوك" للأوكرانيين،مؤكدا أنه سواء تم تسليمها أم لا، فلن يغير ذلك الوضع في ساحة المعركة.

وتابع "نيبينزيا":"أنا واثق من أننا سنجد حلا إذا لزم الأمر".

وحول تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، قال"نيبينزيا": "لقد فرضت علينا بالفعل العديد من العقوبات لدرجة أن عقوبات جديدة لن تدهشنا".

وأوضح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يميل إلى البحث عن حلول سريعة، لكن ذلك لن يجدي نفعا مع أوكرانيا، وقال: "الرئيس ترامب سياسي من نوع خاص، يحب الحلول السريعة، لكن في هذه الحالة (فيما يتعلق بأوكرانيا )، لن تجدي الحلول السريعة نفعًا".

وأشار إلى أنه التقى المندوب الأمريكي الدائم الجديد لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، وكانت المحادثات إيجابية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، أن التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك"، هي نتيجة ضغوط أوروبية، لافتًا إلى أن واشنطن تريد أن تظهر أنها تأخذ آراء حلفائها في الاعتبار.

وقال لافروف، عقب الاجتماع الثاني والعشرين لنادي "فالداي" الدولي، حول تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بأن واشنطن تبحث إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": "أعتقد أن هذا ناتج بالأساس عن ضغوط أوروبية على واشنطن، كما أن واشنطن تريد إظهار أنها تأخذ آراء حلفائها في الاعتبار، و لا أعتقد أننا نتعامل مع قرار تم اتخاذه بالفعل، الأمريكيون لا يزودون الجميع بصواريخ توماهوك".

