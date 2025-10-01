قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حفلات وهدايا.. الداخلية تحتفل بكبار السن في يومهم العالمي| صور
الخطيب يعلن ترشحه رسميا لانتخابات الأهلي
الصحف الهندية تختار الأقصر ضمن أعرق ست مدن في العالم والمقصد المصري من أبرز 10 وجهات سياحة الطعام بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي: مستقبل مصر ركيزة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة
الرئيس السيسي: المدينة البيئية نموذج للاستثمار الأخضر والشراكة مع القطاع الخاص
11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

ندى سويفى

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم بتسميم كلاب ضالة بمنطقة حدائق الأهرام بعد تحرير عدة بلاغات والعثور على كلاب نافقة جراء تناول طعام مسمم، في ذات التوقيت الذي تداولت به منشورات حول قيام ملثم مجهول بتسميم 500 كلب لتوضح الجهات الأمنية ومحافظة الجيزة حقيقة الواقعة. 

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما عثرت مجموعة من المحامين على 8 كلاب ميتة، وعليها آثار تعرضها لتسمم بمنطقة حدائق الأهرام، ما دفعهم إلى التوجه للأجهزة الأمنية وتحرير محضر بشأن الواقعة. 

ومن جانبه كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن نفوق أعداد من الكلاب الضالة بمنطقة حدائق الأهرام.

وتوجهت لجنة من حي الهرم تضم أطباء بيطريين من إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة وبصحبتهم ممثلون عن منسقي المجتمع المدني مقدمو الشكوى، إلى موقع البلاغ لمعاينة الموقف على الطبيعة وتوقيع الكشف الظاهري على الكلاب النافقة.

وتبين من الفحص وجود ٢ كلبًا نافقًا بمنطقة (ح)، و٧ كلاب نافقة بمنطقة (هـ)، و٢ كلبًا نافقًا بجوار السور الخارجي للبوابة الثانية، ليبلغ إجمالي ما تم رصده ١١ كلبًا نافقًا فقط و تم رفعها والتعامل معها ودفنها بالمدفن الصحي المخصص لذلك مع استكمال باقي المسار القانوني للواقعة من قبل الجهات المعنية وبالتعاون مع النيابة العامة.

وأكدت محافظة الجيزة أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية من منشورات وصور يدّعي نفوق ما يقرب من ٥٠٠ كلب، هو معلومات غير دقيقة.

وشددت المحافظة على أن الأجهزة المعنية والأمنية تقوم حاليًا باستكمال فحص ما جرى تداوله وفي حال ثبوت أي وقائع مخالفة أخري سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين ورواد مواقع التواصل تحرّي الدقة فيما يتم نشره من معلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة، مع التأكيد على التزام المحافظة والأجهزة المختصة بالشفافية الكاملة في عرض الحقائق.

الجيزة مباحث الجيزة حدائق الأهرام تسميم كلاب ضالة

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

