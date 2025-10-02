قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. اختر ذاتك أولا

أسماء عبد الحفيظ

برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر، مواليد الميزان هم من الـ 23 من سبتمبر إلى الـ 22 من أكتوبر تقريبًا، الميزان من الأبراج الهوائية ويُشتهر بحسه العادل وقدرته على التوازن
يميل إلى الجمال والإبداع والانسجام في العلاقات
يحب التواصل والتعاون ويكره التوتر والصراع
يسعى للسلام الداخلي والخارجي ويبتعد عن الغلو

برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

اليوم تشعر برغبة في الاستقرار والعلاقات الهادئة
قد تميل إلى التوسط أو التصالح بين شخصين
قد تُعرض أمامك فرصة للقاء أو تواصل اجتماعي يخفف من الضغوط
ينبغي أن توازن بين رغبتك في العيش في هدوء وبين الحاجة إلى التعبير عن رأيك

صفات برج الميزان

ميزان معروف بالإنصاف والحس الجمالي
يحب أن يرى العالم في عدالة وتناغم
قد يتردد أحيانًا عند اتخاذ القرار لأنه يرى كل جوانبه
يتمتع بأسلوب راقٍ في التعامل والحديث
وغالبًا ما يكون محبوبًا بقدرته على الحل الوسط

مشاهير برج الميزان

من مشاهير الميزان الممثلان ويل سميث وكيانو ريفز
كما يُنسب إلى هذا البرج المغنية لانا ديل ري والممثلة كيت وينسليت، والفنان أحمد حلمى.
هؤلاء يعكسون الجانب الإبداعي والاجتماعي لبرج الميزان

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بحاجة إلى العدالة في العمل أو توزيع المهام
قد تراقب التوازن بين مطالب العمل وحقوقك الشخصية
قد تُقدم مقترحات للتعاون أو شراكات ترضي الجميع
لكن احذر من الاستسلام للضغط أو التنازل الزائد في مواقف لا تحتمل

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العاطفة اليوم تبحث عن جمال الانسجام وليس الصراع
إذا كنت في علاقة قد تُجدّد الروابط عبر تواصل هادئ وصادق
وإن كنت وحيدًا قد تلتقي بشخص يحمل روحًا متوازنة تُجدّد فيك الأمل
ابتعد عن المماطلة في التعبير وسمّ قلبك ليُسمع

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي

قد تشعر ببعض التوتر النفسي أو القلق الخفيف
مهم أن تمنح نفسك فسحة للاسترخاء والتحرر من الضغوط
اليوغا أو التأمل قد يكونان مفيدين لك
اهتم بنظام نوم منتظم وغذاء متوازن

برج الميزان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفلك يشير إلى أن الميزان، في الفترة القادمة، يعيش تحولات في العلاقات
قد تتغير أولوياتك أو تتجه إلى شراكات ذات طابع جديد
قد يُطلب منك أن تختار بين طريقين مختلفين
احرص على أن تستند في اختياراتك إلى هدوء داخلي وقدرتك على التوازن.

