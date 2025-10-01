قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الجامعيين "ذكور – إناث" خريجى الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة الحاصلين على "البكالوريوس – الليسانس" للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2025.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن التخصصات المطلوبة للدفعة الجديدة.

أولاً : التخصصـات الطبية المطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الإمتياز:

بالنسبة للطلبة الذكور تشمـل كليات: "طب الأسنان – الطب البيطرى – الصيدلة"، وبالنسبة للطالبات الإناث "رئيسات تمريض".

ويشترط أن يكون المتقدم:

من الحاصلين على المؤهل عام 2025 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن

أن يكون حاصلاً على المؤهل بتقدير جيد فأعلى

ألا يزيد السن فى 1/1/ 2026 عن 26 سنة.

وتكون مدة الدراسة عام دراسى ميلادي ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.



ثانيا: التخصصات الهندسية المطلوبة:

وتشمل تخصصات "كهرباء قوى – كهرباء إتصالات – كهرباء حواسب – ميكانيكا قوى – ميكانيكا سيارات – ميكانيكا طيران – كيميائية – مدنى – عمارة – بحرية"، ويسمح التقدم لخريجى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ويشترط أن يكون:

حاصلاً على المؤهل عام 2025 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن

أن يكون حاصلاً على المؤهل بتقدير مقبول فأعلى

ألا يزيد السن فى 1/1/ 2026 عن 25 سنة.

وتكون مدة الدراسة عام دراسى ميلادي ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

التخصصات المطلوبة من الكليات الأخرى الحاصلين على البكالوريوس / الليسانس من الذكور فقط وتشمل الكليات الآتية:

1- العلوم من تخصصات "كيمياء– كيمياء مزدوجة – بيولوجى - ميكروبيولوجى- جيولوجيا– فيزياء- جيوفيزياء".

2- الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى "ويسمح التقديم لخريجى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى".

3- الحقوق والتجارة "محاسبة فقط" والزراعة والتربية الرياضية وعلم نفس وعلم اجتماع وخدمة إجتماعية وإعلام وصحافة وتربية موسيقية وفنون تطبيقية "نحت" وفنون جميلة "نحت" وعلاج طبيعى.

4- اللغات من تخصصات "إنجليزى- فرنسى- عبرى- عربى- أسبانى- ألمانى- صينى- تركى- روسى- كورى- اللغة الأردية".

ويشترط فى التخصصات المطلوبة أن يكون:

حاصلاً على المؤهل عام 2025 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن

أن يكون حاصلاً على المؤهل بتقدير جيد فأعلى

ألا يزيد السن فى 1/1/2026 عن 26 سنة لكليات العلاج الطبيعى فقط و24 سنة لباقى الكليات.

وتكون مدة الدراسة عام دراسى "ميلادى" ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.



الشروط العامة للقبول:

أن يكون الطالب / الطالبة ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين لجنسيات متعددة

ألا يكون قد سبق الحكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جناية مخلة

أن يكون الطالب / الطالبة يتمتع بالسمعة الجيدة والسلوك المستقيم

ألا يكون الطالب / الطالبة قد إستقال أو فصل تأديبياً من أى (كلية - معهد)

ألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية

أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية (للذكور)

أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية (للذكور) ألا يقل الطول عن (170 سم) للذكور و (155 سم) للإناث

أن يكون الطالب / الطالبة لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة

أن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح التقييمات البدنية

أن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة (للذكور) فى حمام السباحة من إرتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن 3 ثوانى من إصدار الأمر بالقفز

أن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح التقييمات النفسية المختلفة والإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة) ويجتاز الطالب/ الطالبة الإختبار الشخصى (كشف الهيئة) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار

أن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بضوابط التقدم للأكاديمية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول صحيحة طوال فترة التواجد بالأكاديمية

أن يكون الطالب / الطالبة حاصل على المؤهل الجامعى (البكالوريوس – الليسانس) من الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة فقط وليس المعاهد العليا أو الأكاديميات عدا خريجى كليتى ( الهندسة – الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ) ويسمح للضباط الإحتياط و المكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً التقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط

أن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية بإرتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهدن بإقرار كتابى بذلك.

علماً بأن المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها مدرج على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الأنترنت .

وسيتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت إعتباراً من يوم السبت الموافق 04/10/2025 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 14/10/2025.

وسيتم فتح باب سحب الملفات من الأكاديمية بالكيان العسكرى إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 06 /10 /2025 وحتى يوم الخميس الموافق 16/10/2025.