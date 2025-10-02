إيران وتركيا تتفقان على إنشاء معبر حدودي جديد لتعزيزالتجارة بين البلدين

قال سفير إيران لدى تركيا محمد حسن حبيب الله زاده،إنه تم تحديد موقع معبر حدودي جديد بين بلاده وتركيا في قرية "كوزه رش" على الجانب الإيراني وقرية "كلنجك" على الجانب التركي.

وأضاف حبيب الله زاده، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (مهر) الإيرانية اليوم /الأربعاء/، أن هذا الاتفاق جاء خلال اجتماع مشترك بين إيران وتركيا ضمن الجهود المستمرة لفتح بوابة حدودية جديدة بين البلدين.

وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن الاجتماع عقد بحضور ممثلين عن كافة الجهات المسئولة عن شئون الحدود في كل من إيران وتركيا، وبعد عمليات تفتيش وتقييم للموقع المقترح، وتبادل الجانبان وجهات النظر وتوصلا إلى اتفاقات بشأن الموقع النهائي للمعبر وكذلك مرافق المحطتين الحدوديتين.

ويعد هذا المعبر الحدودي هو البوابة الحدودية الرسمية الرابعة بين إيران وتركيا، بعد بازركان ورازي وسيرو.

وأكد زاده أن فتح بوابة حدودية رابعة لن يعزز التبادلات الإقليمية والوطنية فحسب، بل سيعزز أيضًا التجارة والعبور بين الجارتين بشكل كبير.