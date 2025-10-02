زوجته مانعاه عن أهله.. شقيقة المطرب مسلم: ماشوفتش أخويا من سنة

كشفت آية مسلم، شقيقة مطرب المهرجانات مسلم، عن تفاصيل جديدة في الأزمة العائلية التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ عقب إعلان شقيقها انفصاله عن زوجته رسميًا.

وقالت، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2"، إنها لم ترَ شقيقها منذ عام كامل، مؤكدة أن علاقتهما انقطعت؛ بسبب تدخلات من زوجته السابقة، مضيفة: «كنت دايمًا بحاول أكلمه وأطمن عليه، لكن كان بيتسحب التليفون من إيده، ويتقال لي: إحنا اتبرينا منك».

وأوضحت أنها فوجئت بتغير كبير في شخصيته منذ ارتباطه، لافتة إلى أنه كان يعيش فترة من النجاح والانتشار قبل الزواج، لكنها تساءلت: «هو فين نجاحه؟، مسلم من يوم خطوبته تقريبًا ما اتحركش خطوة لقدام".

وكانت يارا تامر، طليقة مطرب المهرجانات مسلم، قد أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، اتخاذها الإجراءات القانونية ضد شقيقته؛ بعد الإساءة لها خلال الفترة الماضية.