شقيقة مسلم تفاجئ الجميع بأسباب طلاق شقيقها من يارا تامر

قالت أية شقيقة المطرب مسلم، إنها تريد النجاح لشقيقها ولكن زوجته لا تريد ذلك، متابعة: "مسلم طلق مراته بسبب أفعاله الغلط ومش أحنا السبب".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “تفاصيل”، المذاع على قناة “صدى البلد 2”، : لدي مشروعي الخاص ولا نريد من مسلم أي شيء، متابعا: سأهتم بعد الآن بنفسي فقط ولن أفكر في أن انقذ مسلم مرة أخرى.



وكانت قد أعلنت يارا تامر طليقة مطرب المهرجانات مسلم عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، اتخاذها الإجراءات القانونية ضد شقيقته بعد الإساءة لها خلال الفترة الماضية.

وقالت يارا تامر خلال فيديو عبر خاصية الإستوري، “أنا مش هرد على الشخصية دى تاني مهما اتكلمت عليا وبكرا المحامي بتاعي هيروح لمكتب النائب العام وأنا مكنش ينفع اسكت ومدافعش على سمعتي وشرفي ووعد مني مش هرد تاني ولا هتكلم فى الموضوع دا"

