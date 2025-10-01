شقيقة مسلم توجه رسالة له: ربنا يهديك وتعرف مين عدوك ومين اللي بيحبك

كشفت آية شقيقة مطرب المهرجانات مسلم، تفاصيل جديدة بشأن الخلافات العائلية التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، نافية ما تم تداوله حول انفصاله عن زوجته.

وقالت آية، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2، إن مسلم لم يُطلّق زوجته، مؤكدة أنهما كانا معًا أمس داخل أحد المولات بمنطقة وسط البلد لشراء ملابس، وهو ما يُكذب أخبار الطلاق المتداولة عبر مواقع التواصل.

وأضافت: "أهلي سابوهم يعيشوا تجربتهم، لا تدخلنا ولا شتمنا، وكل واحد كان حر في قراراته"، مشيرة إلى أن العائلة تحافظ على الحياد رغم الأزمات المتكررة.

بتدفع فلوس علشان تطلعني وحشة

واتهمت شقيقة مسلم، زوجة شقيقها، بمحاولة تشويه سمعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "هي بتدفع فلوس عشان تطلعني في صورة سيئة، مش عشان تحافظ على جوزها".

وأوضحت "آية" أن الخلافات أثرت سلبًا على حياتها الشخصية ومشروعاتها الخاصة، لكنها فضّلت الصمت ومسح كل شيء من حساباتها احترامًا للعائلة.

وفي ختام حديثها، وجهت رسالة مباشرة لشقيقها مسلم، قائلة: "ربنا يهديك يا رب، وتعرف مين عدوك ومين اللي بيحبك بصدق".