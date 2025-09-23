​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

أعلن المطرب مسلم انفصاله عن زوجته يارا تامر ، وذلك من خلال رسالة نشرها عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقال مسلم : "تم الطلاق بيني وبين مراتي ودا بسبب مشاكل اهلي وفضحتني قدام الناس حسبي الله ونعم الوكيل ف اللي كان السبب وخلى بينا مشاكل وكلام زي الزفت ف السمعة والشرف والاعراض وحلم وحدها انها تعيش مبسوطة لا اكتر ولا اقل ومش مسامح اختي ولا امي ولا اخواتي كلهم بجد على كل حاجة وصلوني ليها. أنا بجد بعد الست دي مفيش ست هتخش حياتي تاني وشكرا اووي على الظروف.

وبدأت القصة، بعدما وجهت يارا تامر، زوجة الفنان مسلم، رسالة حادة لشقيقة زوجها؛ بعد الإساءة لها.

وقالت يارا تامر، في فيديو عبر حسابها على “فيس بوك”: “مسلم ممكن يطلقني؛ عشان حالف عليا ما أطلعش أتكلم، بس أنا مش فارقلي إني أتطلَّق، كل اللي فارقلي إن حد يتكلم عليا كده، وأنا معايا كل حاجة تخلي الناس تشوفها وحشة ومش راضية أطلعها، بس مفيش تربية، هي عندها مرض اسمه يارا تامر”.