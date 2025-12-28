محافظ مطروح: تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية عملاقة بتكلفة تتجاوز 22 مليار جنيه

شهدت محافظة مطروح على مدار العام الجاري، زخما كبيرا في حجم إنجازات المشروعات القومية والخدمية والتنموية العملاقة في جميع القطاعات، بتكلفة إجمالية تجاوزت 22 مليار جنيه، خاصة بعدما أصبحت المحافظة بيئة خصبة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية في عهد الجمهورية الجديدة، من خلال تقديم جميع سبل الدعم اللازمة لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين العرب والأجانب.

وتصدرت تلك الإنجازات قطاع المياه بتنفيذ 22 مشروعا بتكلفة تجاوزت 12 مليار جنيه.

وجاء في المرتبة الثانية قطاع تعمير الساحل الشمالي الغربي بتنفيذ أكثر من 35 مشروعا بتكلفة تخطت الـ 6 مليارات جنيه، أعقبهما قطاع التنمية الاقتصادية والذي شهد تنفيذ 1261 مشروعا بتكلفة إجمالية تجاوزت 3 مليارات جنيه.

وحل رابعا قطاع الصحة بتنفيذ 50 مشروعا، وتوريد وإصلاح أجهزة طبية بأكثر من مليار جنيه، بالإضافة إلى إجراء 5283 عملية قلب للمستفيدين.

وجاء قطاع التعليم خامسا بإنشاء وإحلال وتجديد 99 مدرسة بتكلفة 900 مليون جنيه، إلى جانب مشروعات الأبنية التعليمية الأخرى، وذلك في ظل قيادة واعية ورؤية طموحة للمحافظ اللواء خالد شعيب، الذي عمل على ترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى مشروعات ملموسة تمس حياة المواطن وتلبي تطلعاته، ما أدى إلى توفير 50239 فرصة عمل للشباب منها 170 فرصة عمل لذوي الهمم، ومحو أمية 4838 سيدة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن البسيط.



وقال محافظ مطروح إن المحافظة حظيت باهتمام القيادة السياسية، في تقديم جميع أوجه الدعم للنهوض بها؛ لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع مطروح على خريطة الاستثمار العالمية.

وأوضح أنه تم من خلال الخطة الاستثمارية للعام الحالي تنفيذ 1261 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 3.95 مليار جنيه، بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة، منها تنفيذ 406 مشروعات بقطاع رصف الطرق المحلية بطول 800 كم بإجمالي تكلفة 1.6 مليار جنيه، و377 مشروعًا ضمن قطاع الكهرباء بتكلفة بلغت 868 مليون جنيه، و143 مشروعًا ببرنامج البيئة بتكلفة 509 ملايين جنيه، و217 مشروعًا ببرنامج التنمية المحلية والدعم الفني بتكلفة 664 مليون جنيه، و118 مشروعًا ببرنامج تدعيم الخدمات (مرور - حماية مدنية) بتكلفة 356 مليون جنيه.

وأضاف أنه فيما يخص مجال خدمة المواطنين، تم تقديم مساعدات للمواطنين بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون جنيه، وذلك لإجراء عمليات جراحية وتوفير أدوية وزواج الشباب، وذلك لـ 145 مستفيدا من غير القادرين من أبناء المحافظة، مع ظهور المحافظة في قائمة أفضل المحافظات الأكثر استجابة لشكاوى المواطنين في التقارير الشهرية لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء.

وردا على سؤال بشأن النقلة النوعية التي شهدها قطاع الصحة مؤخرا، ذكر المحافظ أنه تم تنفيذ 50 مشروعًا لتطوير منشآت صحية، منها مستشفيات براني والسلوم والحمام المركزي والصدر والحميات، وعدد من الوحدات الصحية والمباني السكنية للأطباء، إلى جانب إجراء 270 عملية توريد وإصلاح أجهزة طبية بتكلفة إجمالية تخطت المليار جنيه، مع دخول مطروح منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن محافظات المرحلة الثانية، وتم إجراء ما يقرب من 5283 عملية بمركز القلب والقسطرة التداخلية، منها 4653 عملية قسطرة قلبية، و630 عملية قلب مفتوح.

وفيما يتعلق بجهود المحافظة المبذولة في تنمية قطاع الموارد المائية والري، أشار المحافظ إلى أنه تم إنشاء 249 خزانًا بسعة 100م3 بمناطق مختلفة بإجمالي تكلفة 38.6 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء 111 بئرًا بتكلفة 4 ملايين جنيه، وإنشاء سد أبو إسماعيل؛ للتقليل من مخاطر السيول على المنطقة السكنية بتكلفة 11 مليون جنيه، وإنشاء سد ركامي و5 حواجز ترابية مع التكسية بالدبش وتأهيل الحاجز الترابي بمنطقة وادى أم لشطان بمنطقة القصر، فضلا عن تنفيذ 6 ألسنة لحماية الشاطئ بخليج مرسى مطروح على مرحلتين، و25 لسانًا بشاطئ الأُبيض على مرحلتين بتكلفة إجمالية 280,6 مليون جنيه.

وحول الطفرة التي حدثت مؤخرا في قطاع البنية التحتية، أوضح المحافظ أنه في قطاع الكهرباء تم توصيل التيار الكهربائي بعدد من المواقع الاستراتيجية والمشروعات القومية (مطارات، محطات تحلية، كورنيش مرسى مطروح، مستشفى السلوم، جامعة مطروح، تدعيم محطات فوكة) بإجمالي تكلفة 783 مليون جنيه، بجانب تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى.

ولفت شعيب إلى أنه تم رفع كفاءة ورصف 562.9 كيلو متر طرق داخلية بتكلفة 1.4 مليار جنيه من خلال مديرية الطرق بمدن ومراكز المحافظة، وكذا رفع كفاءة 14 كيلو متر طريق (مطروح - السلوم)، و30 كيلو متر بطريق (مطروح - سيوة)، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى للجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (العلمين - فوكة) و(فوكة - مطروح)، وجارٍ استكمال المرحلة الثانية، وإنشاء الطريق الساحلي الجنوبي (العلمين - الضبعة) بطول 61 كيلو مترا، وتطوير وتوسعة طريق (وادى النطرون - العلمين) بطول 64.5 كيلو متر.

وتابع أنه فيما يخص قطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، تم من خلال جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ 22 مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت 12 مليارا و124 مليون جنيه، منها الخطوط الناقلة وشبكات المياه بتكلفة مليار و543 مليون جنيه، ومحطات تحلية بتكلفة 3 مليارات و946 مليون جنيه، ومشروعات صرف صحي بتكلفة 6 مليارات و635 مليون جنيه.. ومن خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي تم تنفيذ 171 مشروعًا بتكلفة 855 مليون جنيه لعمليات إحلال وتجديد بمحطات وشبكات المياه والروافع والأغربة وفتح منافذ عملاء وغيرها بنطاق مدن المحافظة.

ونوه المحافظ إلى أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، نفذ 35 مشروعًا بتكلفة 3 مليارات و82 مليون جنيه، وإنهاء 12 مشروعًا بتكلفة 625 مليون جنيه، منها مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، وإنشاء وحدة إصدار تراخيص المحال العامة بمركز مطروح، واستكمال مبنى وحدة القيادة بمجمع تراخيص الكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح، ووحدة مرور وتراخيص براني وعدد من الآبار والخطوط الناقلة، وكذا الانتهاء من رصف 210 كلم بطريق سيوة مطروح الخرساني، وتشغيل ثلاثة قطاعات بطريق سيوة الخرساني بطول 150 كلم، بأحدث تقنيات الرصف الخرساني بالعالم، بعد انتهاء أعمال الدهانات وتركيب الأعمدة والإنارة بالتوازي مع توسعة وتطوير الطريق الأسفلتي الموازي، وإنشاء 2 عمارة سكنية بالسلوم تضم (40 وحدة سكنية)، و12 بيت بواحة سيوة، واستكمال إنشاء مبنى متعدد الأغراض (تجاري - إداري - سكني) بمنطقة الكيلو 4، وجارٍ تنفيذ 19 مشروعًا بتكلفة 2,559 مليار جنيه، أبرزها استكمال رصف طريق سيوة مطروح الخرساني في الثلاث قطاعات الأخيرة، ورصف ورفع كفاءة طرق بعدد من مدن المحافظة، بالإضافة إلى مشروعات مكافحة التصحر.

وعن إنجازات قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني، قال المحافظ إنه تم إنشاء 99 مدرسة تضم 1289 فصلاً بتكلفة 900 مليون جنيه، منها 31 مدرسة جديدة وإحلال ورفع كفاءة وتوسعة لـ 68 مدرسة، في إطار جهود تحسين جودة التعليم وتقليل الكثافات بالمدارس، كما تم التوسع في إدخال نوعيات جديدة من التعليم لأول مرة بمطروح (مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالعلمين، المدرسة اليابانية بمطروح، مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمطروح)، وجارٍ إنشاء أول مدرسة للمتفوقين بمطروح، كما تم افتتاح فصول تعليمية متخصصة في التعليم الفني (مكافحة آفات النخيل، مراعي وإنتاج حيواني، المشغولات اليدوية، تحلية المياه)، وكذا إحلال وإنشاء 38 مدرسة مجتمعية وصيانة 51 مدرسة أخرى، مع تنظيم قوافل تعليمية لتقديم مراجعات تعليمية مجانية مع استهداف الطلاب الأكثر احتياجا بالمناطق النائية، وافتتاح أول فرع لجامعة الأزهر بالمحافظة (كلية البنات الأزهرية)، وإنشاء 6 معاهد أزهرية بـ 133 فصلًا، وتوفير 557 منحة بالتنسيق مع عدد من الجامعات الأهلية والخاصة لتوفير مزيد من الكوادر في عدد من التخصصات لخدمة أهالي مطروح.

وبخصوص النهضة التي حدثت في قطاع التموين والتجارة الداخلية، أكد المحافظ أنه تم إنشاء 13 مركز خدمة تموين متطور في مناطق مختلفة مثل حي الزهور، مدينة براني والعلمين وغيرها، وإنشاء صومعة الغلال بالحمام سعة 45 ألف طن، وافتتاح أول محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، واعتماد المؤشر الجغرافي لـ 3 منتجات بمطروح (عنب براني، تين، زيت زيتون مطروح)، وتجهيز مبانٍ إدارية ومكاتب تموين في الضبعة وسيوة بتكلفة إجمالية تجاوزت 3.5 مليون جنيه، وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال المجمعات الاستهلاكية وتنظيم المعارض والمبادرات بأسعار مخفضة للتيسير على المواطنين بمراكز المحافظة، كما تم ضبط 27709 مخالفات تموينية وتحرير محاضر ضد المخالفين وتوقيع الغرامات المالية، وتوصيل وتشغيل الغاز الطبيعي لـ 37500 وحدة سكنية و182 منشأة تجارية بمدينة مرسى مطروح، وتوصيل الغاز الطبيعي لأول مرة بمدينة العلمين الجديدة ومدينة الحمام.

وأشاد المحافظ بجهود الأجهزة التنفيذية في مجالات “التضامن الاجتماعي، التخطيط العمراني، التنسيق الحضاري، صندوق الإسكان، الزراعة، التنمية المستدامة، الطب البيطري، السياحة، الشباب والرياضة، الاستثمار، الأوقاف، العمل”، فضلا عن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، والتي أسفرت عن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن البسيط وتوفير حياه كريمة له.

وأضاف أنه في مجال التضامن الاجتماعي، تم تحقيق العديد من الخدمات للمواطنين غير القادرين وافتتاح العديد من المباني الإنشائية، منها افتتاح مباني الوحدة الاجتماعية بالسلوم والحمام، ودار الإيداع بحي الشروق، وتطوير مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد و7 حضانات أطفال، وبلغ عدد المستفيدين من مساعدات التكافل الاجتماعي 19 ألفا و373 أسرة، و22 ألفا و307 مواطنين من مساعدات كرامة، و656 معاش طفل، و7362 خدمة مقدمة للمواطنين "التصحر والجفاف"، وتدريب 576 متدربة والمشاركة في المعارض لتسويق المنتجات.

وأوضح أنه فيما يخص مجال التخطيط العمراني، تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لكل مدن المحافظة والمخطط التفصيلي لـ 4 مدن، وهي “العلمين - براني - الضبعة - السلوم”، وجارٍ استكمال باقية المدن، واعتماد المخطط الاستراتيجي لـ 49 قرية وباقي 6 قرى، تم إدراجها بالمخططات الجديدة، ومتبق فقط قرية أم جارة أم الصغير بسيوة، بما يسهم في تنظيم أعمال البناء والقضاء على البناء العشوائي والحفاظ على حق الدولة، فضلا عن اعتماد المخطط التفصيلي لأول منطقة صناعية بمحافظة مطروح وتصميم 3 مناطق حرفية بمدن مرسى مطروح والنجيلة والعلمين، ووضع تصور للهوية البصرية للمحافظة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالعلمين.

وتابع المحافظ أنه في مجال التنسيق الحضاري، انتهجت المحافظة خطة طموحة للحفاظ على المظهر الحضاري ومنها إنشاء وتسليم عمارة الطابية بمطروح بـ 64 وحدة سكنية، وإنشاء أسواق حضارية بالضبعة (31 محلًا و27 باكية)، وببراني (80 محلًا و48 باكية)، وبسيوة (24 محلًا و16 باكية)، وإعادة تطوير سوق مطروح، وتم رفع كفاءة مساكن الكيلو 4 القديمة بـ 35 عمارة سكنية بإجمالي 700 وحدة سكنية، وإنشاء عمارتين سكنيتين بدلًا من العمارة (1) بالكيلو 7 بالتعاون مع البنك الأهلي، وتطوير عدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح من (شبكة صرف صحي، أعمدة إنارة وصيانة كهرباء، إنترلوك في الشوارع الضيقة، ورصف باقي الطرق، وإعادة الشيء لأصله، وتنسيق حضاري لمنطقة وسط سيوة للحفاظ على طابعها التراثي وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تم تطوير قلعة شالي، كما قام صندوق الإسكان بتوزيع 219 وحدة سكنية، منها 46 وحدة إدارية و45 اقتصادية و12 بيت بسيوة، و80 بمرسى مطروح، و26 بالسلوم.

ونوه المحافظ إلى أن قطاع الزراعة، شهد تنفيذ المشروع الزراعي للشباب بمساحة 3 أفدنة لـ 160 شابًا بتمويل من المحافظة، وتنفيذ البنية التحتية لمساحة 70 فدانًا، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة بمنطقة “عين زهرة - أبو شروف” وتم توزيعها على 70 شابًا، وتنفيذ مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي بمناطق “براني - رأس الحكمة” بتكلفة 3.5 مليون دولار، ودخول محافظة مطروح لأول مرة ضمن الحملة القومية لزراعة القمح بـ 21 موقعا بالحمام والعلمين وسيوة، ودعم معمل الترايكوجراما للمكافحة الحيوية للآفات خاصة سوسة النخيل بسيوة بمبلغ مليون و480 ألف جنيه، وزراعة 177 حقلًا إرشاديًا للقمح والشعير والذرة بإجمالى 980 فدانًا، وتوزيع 75 ألف طن أسمدة أزوتية ونترات، وتنفيذ 110 آبار نشو بحجم 12357 م3 بمراكز النجيلة براني والسلوم، وإنشاء المحافظة لصندوق المراعي لدعم المربين.

وأشار إلى أنه فيما يخص مجال التنمية المستدامة، تم إنشاء 260 خزان ري تكميلي، وتنمية 60 كم أودية، و100 جابية ري تكميلي، وتنفيذ 2500 بئر نشو، و100 خزان، وتطهير 100 آبار رومانية، و400 جابية لمياه الشرب في الصحراء، و20 ألف م3 سدود حجرية للاستزراع، و120 ألف جورة وزراعة 60 ألف شتلة، وشراء وتوزيع 291 كبشًا للمربين، وتنفيذ 1886 نشاطًا مدرًا للدخل وصيانة وإعادة تأهيل 50 منزلًا، وإنشاء 30 كلم طرق ربط داخل المجتمعات المحلية.

ولفت المحافظ إلى أنه في مجال الطب البيطري، تم تنفيذ أكثر من 125 قافلة بيطرية مجانية فحصت وعالجت أكثر من 212 ألفًا و645 حيوانا بقرى ومدن المحافظة؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية وتقديم الدعم للمربين، وإحلال وتجديد عدد من الوحدات البيطرية منها الوحدة البيطرية بالسلوم وسيوة، وافتتاح المجزر النصف آلي بالحمام.

وأكد شعيب أن قطاع الشباب والرياضة شهد طفرة غير مسبوقة بتنفيذ 51 مشروعًا بتكلفة 40.1 مليون جنيه، منها إنشاء 30 مبنى إداريًا بتكلفة 22 مليون جنيه، وإنشاء 21 ملعبًا خماسيًا وملعبًا قانونيًا بتكلفة 17,9 مليون جنيه.

وذكر أنه في مجال السياحة تم استقبال 1981 رحلة طيران الشارتر (العارض) من عدة دول أجنبية وعربية بمطاري مرسى مطروح والعلمين الدوليين، مع زيادة عدد الفنادق السياحية من 40 فندقًا بعدد 5027 غرفة عام 2020 إلى 59 فندقًا بعدد 7661 غرفة بعام 2025، وتنظيم عدد من المؤتمرات للترويج السياحي منها اتحاد الأثريين وملتقى الفن والحياة، وكذلك تنظيم معارض للمنتجات الحرفية واليدوية أهمها إطلاق معرض كنوز مطروح ليجوب المحافظات للترويج لمنتجات البيئية والحرفية والمشغولات اليدوية، وتنظيم حفل زفاف جماعي لـ 140 من أبناء مطروح.

وأضاف أنه تم في قطاع الاستثمار طرح 28 فرصة استثمارية وحل العديد من العقبات أمام شركات الاستثمار من خلال لجنة الحصر والتفاوض ولجنة الترويج للاستثمار للتيسير على المستثمرين، بالإضافة إلى تخصيص منطقة صناعية جنوب فوكة على مساحة 289 فدانًا.

وأوضح المحافظ أنه في قطاع الأوقاف، تم إنشاء وإحلال وتجديد 107 مساجد بدعم من وزارة الأوقاف والجهود الذاتية بالمحافظة، وافتتاح المركز الثقافي الإسلامي بالمحافظة كأول مركز من نوعه بالمحافظة، لتدريس علوم الأزهر الشريف، لخريجي الجامعات المصرية غير الأزهرية من الجنسين، وتأهيلهم في الخطابة والوعظ.

وأشار إلى أنه فيما يخص قطاع العمل والتشغيل، تم توفير ما يقرب من 50239 فرصة عمل للشباب منها 170 فرصة عمل لذوي الهمم، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لـ 850 عاملًا، واستخراج 42320 شهادة وبطاقة مزوالة مهنة، مع التفتيش الدوري على 24758 منشأة، وتنفيذ حملات شاملة على 16611 عامل، وتحرير 1620 محضرًا، وتنفيذ 7064 حملة عادية ونوعية في مجال السلامة والصحة المهنية، ومنح 931 رخصة، وتحرير 1676 محضرًا سلامة، فيما تم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تمويل 1300 مشروع صغير ومتناهي الصغر بتكلفة 164,6 مليون جنيه ما وفر 4873 فرصة عمل، وتدريب 180 فتاة على مشروعات حرفية و119 فتاة على مشروعات ريادة الأعمال، وإصدار 770 رخصة لمشروع جديد مؤقت ودائم، وتوفيق أوضاع 130 رخصة دائمة ومؤقتة، والمشاركة في العديد من المعارض الهامة كديارنا وتراثنا وغيرها لفتح منافذ تسويقية للمنتجات.

وأوضح المحافظ أنه بالنسبة لملف تقنين أراض أملاك الدولة، تم الانتهاء من 3326 عقدًا، منها 1879 مبان، و222 زراعيًا، وفقا للقانون 144 لسنة 2017.

وحول جهود المجلس القومي للمرأة، لفت المحافظ إلى أنه تم إصدار 17500 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات خلال 6 سنوات بمختلف مراكز المحافظة، والانتهاء من تصحيح الأوراق الثبوتية لـ 650 سيدة، وإنهاء إجراءات ساقط قيد لـ 254 سيدة، وتم استخراج شهادة ميلاد لهن، وتنفيذ أكثر من 866 دورة تدريبية في مجالات ريادة الأعمال والتثقيف المالي وإنتاج مشغولات يدوية، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 770 ندوة توعوية؛ بهدف توعية السيدات وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا، بالإضافة إلى حملة "طرق الأبواب" بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وفي مجال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المرحلة التمهيدية في 11 قرية بـ 103 مشروعات، وكذا مبادرة "مطروح الخير"، حيث تم تنفيذ المبادرة هذا العام عن طريق قوافل متنقلة تجوب قرى المحافظة لتقديم الخدمات الشاملة في مختلف القطاعات للتيسير عن المواطنين والتي بلغ إجمالي عدد المستفيدين بها 72920 مستفيدًا من خلال تقديم 96 ألفا و600 خدمة.