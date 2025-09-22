كفاية تمثيل بقي شقيقة مسلم تهاجمه بعد إعلان انفصاله

هاجمت آية شقيقة مسلم شقيقها من خلال ستوري علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

“ ما كفاية تمثيل بقي يا مسلم انت إيه مش بتحس ، هتبقي راجل أمتي ، انت مش بتصرف علينا ، انت مجنون”.

يذكر أنه قد أعلن المطرب مسلم انفصاله عن زوجته يارا تامر ، وذلك من خلال رسالة نشرها عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقال مسلم :" تم الطلاق بيني وبين مراتي ودا بسبب مشاكل اهلي وفضحتني قدام الناس حسبي الله ونعم الوكيل ف اللي كان السبب وخلي بينا مشاكل وكلام زي الزفت ف السمعة والشرف والاعراض وحلم وحدها انها تعيش مبسوطة لا اكتر ولا اقل ومش مسامح اختي ولا امي ولا اخواتي كلهم بجد علي كل حاجة وصلوني ليها انا بجد بعد الست دي مفيش ست هتخش حياتي تاني وشكرا اووي علي الظروف.

يذكر أن أعلن مسلم، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تعرضه لجلطة في الذراع

وكتب مسلم : “لا إله إلا الله جلطة في ذراعي اليمين بالكامل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد وصلني لكده”.

وكانت قد أعلنت زوجة مسلم، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، والتي استدعت نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، وذلك بعد ساعات قليلة من تعرضها هي أيضا بأزمة صحية واحتجازها في المستشفى.