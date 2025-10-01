شقيقة مسلم: علاقتنا انقطعت بسبب زوجته السابقة

عبرت آية زكريا شقيقة مطرب المهرجانات مسلم عن قلقها الكبير على حياة شقيقها، موضحة أنها تخشى أن يصيبه مكروه، قائلة: "أنا خايفة عليه من الموت، آه خايفة مشوفهوش تاني".

وخلال حديثها في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، تساءلت آية عن سبب الخلافات الحادة التي نشبت بينهما، مشيرة إلى أن شقيقها لم يكن يعيش هذه الأزمات خلال زيجاته السابقة، قائلة: "هو كان متزوج قبل كده مرتين، ومكنش في مشاكل ولا انتقادات ولا حروب بالشكل ده، طب اشمعنى المرة دي بالذات؟".



كما كشفت آية، أنها لم تلتقي بشقيقها منذ عام كامل تقريبًا، موضحة أن آخر لقاء جمعهما كان وجهًا لوجه قبل نحو سنة، وأن علاقتهما انقطعت بسبب تدخلات من زوجته السابقة، قائلة: "أنا كنت دايمًا بحاول أكلمه وأطمن عليه، لكن كان بيتسحب التليفون من إيده، ويتقال لي إحنا اتبرينا منك".



واختتمت آية حديثها بالتأكيد على أن علاقتها بأخيها لا يمكن أن تنتهي، قائلة: "أنا أخته وهي مراته، هي ممكن الزمن يبدلها، لكن أنا الزمن عمره ما هيبدلني".



