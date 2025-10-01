قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تعلن تضامنها مع السودان والفلبين بسبب الفيضانات والزلازل
«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية
مصطفى عبده يكشف دور الخطيب في فوز الأهلي بمباراة القمة
بسمة وهبة: الشعب المصري لن يسمح لأحد بإثارة الفتنة أو التشكيك في الدولة
لدعم الفريق .. هشام نصر يمنح الزمالك قرضًا حسنًا بقيمة 20 مليون جنيه
الاختيار أمانة.. المستشار البنداري: انتخابات النواب تعقد على مرحلتين في 240 دائرة
لايفات للبيع.. بسمة وهبة تكشف مفاجأة عن هجوم الإخوان على سفارات مصر بالخارج
شريف عامر: إثيوبيا اتهمت مصر بالعمل على عدم الاستقرار في لإفريقيا وتهديد السلام الإقليمي
متحدث «الصحة» يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب مرض «اليد والقدم والفم»
بعد فيضانات السودان | عباس شراقي يكشف حقيقة فتح مفيض توشكي
جمال شعبان: سيجارة وقهوة على الريق يساوي أزمة قلبية
الأمن المائي.. أسامة كمال: لقاء وزير الخارجية بالبرهان أكد وحدة الموقف بين دولتي المصب|فيديو
فن وثقافة

توم هولاند يعلن خطوبته من زيندايا بشكل مفاجيء

نجلاء سليمان

خلال إحدى الفعاليّات الفنية، صحّح توم هولاند تصريح مراسل خاطب زيندايا بوصفها “صديقته”، حيث قال مبتسمًا: “خطيبتي” (fiancée)، في أول تأكيد علني له على خطوبتهما.  

تُشير المصادر إلى أن الأخبار عن خطوبتهما قد تأكّدت في يناير 2025، بعد أن اقترح توم هولاند الزواج من زيندايا في منزل من منازل عائلتها خلال الفترة بين عيد الميلاد ورأس السنة 2024.  

وعلى الرغم من أنهما مخطوبان رسميًا، إلا أنهما لم يبدأوا في التحضيرات الفعلية لحفل الزفاف بعد، ويفضلان الحفاظ على خصوصية العلاقة بعيدًا عن الأضواء.  

توم هولاند وزيندايا شكّلا واحدة من أشهر الثنائيات في هوليوود خلال السنوات الأخيرة. بدأت علاقتهما أثناء تصوير سلسلة أفلام Spider-Man التي لعب فيها هولاند دور “بيتر باركر” بينما جسّدت زيندايا شخصية حبيبته.


ومع مرور الوقت، تطورت صداقتهما إلى علاقة عاطفية قوية ظهرت ملامحها في وسائل الإعلام منذ عام 2021، قبل أن يتم الإعلان عن خطوبتهما رسميًا مطلع عام 2025.


على الصعيد المهني، حقق كلاهما نجاحات لافتة. توم هولاند لمع في سلسلة Spider-Man التابعة لعالم مارفل السينمائي، كما شارك في أفلام مثل Uncharted وCherry.


أما زيندايا فاشتهرت بمسلسل Euphoria الذي حصدت عنه جوائز كبرى، إضافة إلى أدوارها السينمائية في Dune وأعمال أخرى بارزة.


يجمعهما شغف بالتمثيل ورغبة في الاستمرار بتطوير مسيرتهما الفنية، ما يجعل علاقتهما الشخصية والمهنية محط أنظار الجمهور.

زيندايا توم هولاند سبايدر مان

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

بدءًا من هذا التوقيت.. مواعيد عمل المحال والمطاعم في التوقيت الشتوي

مواعيد عمل المحال والمطاعم في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها

جهاز الاتصالات

القومي لتنظيم الاتصالات يعلن عن تأثر بعض خدمات الاتصالات بمحيط القاهرة الكبرى بسبب أعمال تطوير المتحف المصري الكبير لمدة ثلاث ساعات فجر الخميس

الحجر الزراعي

الرمان المصري يساعد لغزو إفريقيا.. وفد من خبراء الحجر الزراعي الجنوب أفريقي يزور القاهرة

بالصور

تأثير القهوة على الكبد والكلى.. تفاصيل

نرمين الفقى تخطف الأنظار من الخيمة البدوية في الغردقة

لاسلكي .. بورشه تعيد تخطيط مستقبل شحن السيارات الكهربائية.. بالفيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

