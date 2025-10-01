توم هولاند يعلن خطوبته من زيندايا بشكل مفاجيء

خلال إحدى الفعاليّات الفنية، صحّح توم هولاند تصريح مراسل خاطب زيندايا بوصفها “صديقته”، حيث قال مبتسمًا: “خطيبتي” (fiancée)، في أول تأكيد علني له على خطوبتهما.

تُشير المصادر إلى أن الأخبار عن خطوبتهما قد تأكّدت في يناير 2025، بعد أن اقترح توم هولاند الزواج من زيندايا في منزل من منازل عائلتها خلال الفترة بين عيد الميلاد ورأس السنة 2024.

وعلى الرغم من أنهما مخطوبان رسميًا، إلا أنهما لم يبدأوا في التحضيرات الفعلية لحفل الزفاف بعد، ويفضلان الحفاظ على خصوصية العلاقة بعيدًا عن الأضواء.

توم هولاند وزيندايا شكّلا واحدة من أشهر الثنائيات في هوليوود خلال السنوات الأخيرة. بدأت علاقتهما أثناء تصوير سلسلة أفلام Spider-Man التي لعب فيها هولاند دور “بيتر باركر” بينما جسّدت زيندايا شخصية حبيبته.



ومع مرور الوقت، تطورت صداقتهما إلى علاقة عاطفية قوية ظهرت ملامحها في وسائل الإعلام منذ عام 2021، قبل أن يتم الإعلان عن خطوبتهما رسميًا مطلع عام 2025.



على الصعيد المهني، حقق كلاهما نجاحات لافتة. توم هولاند لمع في سلسلة Spider-Man التابعة لعالم مارفل السينمائي، كما شارك في أفلام مثل Uncharted وCherry.



أما زيندايا فاشتهرت بمسلسل Euphoria الذي حصدت عنه جوائز كبرى، إضافة إلى أدوارها السينمائية في Dune وأعمال أخرى بارزة.



يجمعهما شغف بالتمثيل ورغبة في الاستمرار بتطوير مسيرتهما الفنية، ما يجعل علاقتهما الشخصية والمهنية محط أنظار الجمهور.