هالة سرحان ضيفة شرف بشخصيتها الحقيقية في فيلم الست لما مع يسرا

تظهر الإعلامية الكبيرة هالة سرحان كضيفة شرف بشخصيتها الحقيقة، خلال أحداث مسلسل "الست لما" للنجمة يسرا والذي يتواصل تصويره في الوقت الحالي، حيث انتهت هالة سرحان من مشاهدها في الفيلم والتي جمعتها بالنجمة يسرا.

فيلم الست لما يشارك في بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم يسرا، درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخريت العمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكى.

نشرت ياسمين رئيس على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورها من كواليس تصوير فيلم الست لما، وعلقت: فيلم الست لما قريبا .

وفي سياق متصل، طرح فيلم ماما وبابا لياسمين رئيس منذ ايام وحقق نجاح كبير في شباك التذاكر، وهو من بطولة محمد عبد الرحمن توتا، وئام مجدي، محمد المحمدي، وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة رحمة فلاح وتأليف ورشة براح وإخراج أحمد القيعي .

وتبدأ ياسمين تحضيرات فيلم هيروشيما قريبًا مع الفنان أحمد السقا وهو من تأليف أيمن بهجت يقمر وإخراج أحمد نادر جلال .