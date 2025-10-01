بأغنية مع دينا فؤاد وإهداء لـ مي سليم.. واما يتألقون بحفل ضخم بالقاهرة الجديدة

أحيا فريق واما للنجوم محمد نور وأحمد فهمي واحمد الشامي حفلا غنائيا ضخما داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير .



حضر فريق واما نور وفهمي والشامي بكامل أناقتهم بصحبة مدير أعمالهم المنتج ياسر الحريري وكان ضمن الحضور من نجوم الفن بشرى ، دينا فؤاد ومي سليم وعدد من المشاهير.



وصعد الثلاثي علي خشبة المسرح وسط أجواء لايف مبهرة واشعلوا الحفل بعدد كبير من أغانيهم المميزة التي تألقوا بها طوال مشوارهم الفني وسط أجواء من البهجة والرومانسية.

تخلل الحفل دعوة الفريق للفنانة دينا فؤاد للصعود على خشبة المسرح حيث شاركوها تقديم أغنية "نجمة معدية" وسط المزيد من أجواء البهجة والإثارة.



كما أهدى أعضاء واما أغنية "طب قولي لو كنت مكاني" للفنانة مي سليم.

أحيت أولي فقرات الحفل النجمة اللبنانية نيكول سابا التي التقت بفريق واما قبيل بدء فقرتهم وتبادلوا معها الصور التذكارية.