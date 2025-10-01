الظروف والإمكانيات وقتها ماسمحتش.. جوري بكر تحقق حلم الطفولة

كشفت الفنانة جوري بكر، عن تحقيقها لأحد أحلام الطفولة، معبرة عن سعادتها وامتنانها لنفسها.

ونشرت جوري بكر عدة صور أثناء لعبها التنس على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت على الصور قائلة: “الفكرة مش في الجيبة ولا الاستايل ولا أي تفاصيل شكلية، الموضوع بالنسبالي كان حلم طفلة صغيرة”.

وتابعت: "الظروف والإمكانيات وقتها ما سمحتش لجوري الصغيرة - قصدي شيماء - إنها تلعب تنس".

وأكملت: “بس أنا وعدتها إني هحقق لها حلمها. ولسه في حاجات كتير هعملها علشانها”.



واختتمت: "خلوا عندكم يقين إن أي حاجة نفسكوا تعملوها هتتحقق، بس التحدي

الحقيقي هو إنك تاخد الخطوة الأولى، صعبة في البداية، لكن بعد كده هتتفاجأ بنفسك".

وفي سياق آخر كشف الفنان ياسر جلال، عن انضمام نجمتين جديدتين إلى فريق التمثيل لمسلسل كلهم بيحبوا مودي.

ونشر ياسر جلال صور جديدة على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق قائلاً: "جوري بكر وإيرينا يسري ملكة جمال مصر ٢٠٢٥ ينضموا معانا في كلهم بيحبوا مودي".