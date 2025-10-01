قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقف مؤقت لخدمات الاتصالات فجر الخميس.. "تنظيم الاتصالات" يعلن السبب والتوقيت
وزارة العدل: تصريحات الوزير بشأن بدائل الحبس الاحتياطي اجتزأت من سياقها
أحمد موسى: حركة حماس مش هتحكم غزة تاني
أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يدار بمنتهى الجدية
عقوبات صارمة على المتلاعبين بالإقرارات الضريبية بغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه
وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة
قاطرة لجذب السائحين.. الحكومة: نزلة السمان ستكون جزءا من تجربة الزائر للأهرامات
مسؤول فلسطيني سابق: أنصح حماس بالموافقة على المبادرة مع إبداء التحفظات
حماس: لا علاقة لنا بأي أشخاص تم اعتقالهم اليوم في ألمانيا
مصطفى بكري: مجلس النواب حريص على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية
أحمد موسى: مصر أنشأت 7 مخابز ومخيمات كبرى لإغاثة الفلسطينيين في غزة
لو عرف الشباب.. عرض توفيق الحكيم يفتتح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية
فن وثقافة

الظروف والإمكانيات وقتها ماسمحتش.. جوري بكر تحقق حلم الطفولة

جوري بكر
جوري بكر
يارا أمين

كشفت الفنانة جوري بكر، عن تحقيقها لأحد أحلام الطفولة، معبرة عن سعادتها وامتنانها لنفسها.

ونشرت جوري بكر عدة صور أثناء لعبها التنس على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت على الصور قائلة: “الفكرة مش في الجيبة ولا الاستايل ولا أي تفاصيل شكلية، الموضوع بالنسبالي كان حلم طفلة صغيرة”.

وتابعت: "الظروف والإمكانيات وقتها ما سمحتش لجوري الصغيرة - قصدي شيماء - إنها تلعب تنس".

وأكملت: “بس أنا وعدتها إني هحقق لها حلمها. ولسه في حاجات كتير هعملها علشانها”.


واختتمت: "خلوا عندكم يقين إن أي حاجة نفسكوا تعملوها هتتحقق، بس التحدي
الحقيقي هو إنك تاخد الخطوة الأولى، صعبة في البداية، لكن بعد كده هتتفاجأ بنفسك".

وفي سياق آخر كشف الفنان ياسر جلال، عن انضمام نجمتين جديدتين إلى فريق التمثيل لمسلسل كلهم بيحبوا مودي.

ونشر ياسر جلال صور جديدة على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق قائلاً: "جوري بكر وإيرينا يسري ملكة جمال مصر ٢٠٢٥ ينضموا معانا في كلهم بيحبوا مودي".

