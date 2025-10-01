قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقف مؤقت لخدمات الاتصالات فجر الخميس.. "تنظيم الاتصالات" يعلن السبب والتوقيت
وزارة العدل: تصريحات الوزير بشأن بدائل الحبس الاحتياطي اجتزأت من سياقها
أحمد موسى: حركة حماس مش هتحكم غزة تاني
أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يدار بمنتهى الجدية
عقوبات صارمة على المتلاعبين بالإقرارات الضريبية بغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه
وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة
قاطرة لجذب السائحين.. الحكومة: نزلة السمان ستكون جزءا من تجربة الزائر للأهرامات
مسؤول فلسطيني سابق: أنصح حماس بالموافقة على المبادرة مع إبداء التحفظات
حماس: لا علاقة لنا بأي أشخاص تم اعتقالهم اليوم في ألمانيا
مصطفى بكري: مجلس النواب حريص على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية
أحمد موسى: مصر أنشأت 7 مخابز ومخيمات كبرى لإغاثة الفلسطينيين في غزة
لو عرف الشباب.. عرض توفيق الحكيم يفتتح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية
فن وثقافة

لو عرف الشباب.. عرض توفيق الحكيم يفتتح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية

قسم الفن

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية بعرض مسرحي مميز بعنوان “لو عرف الشباب” للكاتب الكبير توفيق الحكيم، وذلك يوم السبت 4 أكتوبر في تمام التاسعة مساءً على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ليكون أول العروض التي تُقدم مباشرة بعد حفل الافتتاح.

المسرحية من إخراج روان الغابة، ويشارك في بطولتها كل من: عمرو عثمان، أحمد خالد، هاجر عفيفي، فؤاد عبد المنعم، هايدي عبد الخالق، مورا نشأت، محمد العرجاوي، كريم دسوقي.

ويأتي العرض ضمن برنامج المهرجان الذي يضم مجموعة من العروض المسرحية المتميزة، ويُفتح أبوابه للجماهير مجانًا في دعوة عامة لمحبي المسرح لحضور هذه الليلة الفنية الخاصة.

ُقام مهرجان نقابة المهن التمثيلية سنويًا تحت إشراف النقابة، ويُعد من أهم الفعاليات المسرحية التي تُعنى باكتشاف الطاقات الإبداعية الجديدة من الممثلين والمخرجين وفرق العمل المسرحي، إلى جانب الاحتفاء بالتجارب المتميزة التي تثري الحركة الفنية.

ويشهد المهرجان في دورته الثامنة مشاركة عدد من العروض المسرحية التي تُقدم على خشبات المسارح الرسمية، مع إتاحة الحضور للجمهور بشكل مجاني، في إطار حرص النقابة على جعل المسرح أقرب إلى الناس وتعزيز دوره التنويري والثقافي.

ويُذكر أن المهرجان في دوراته السابقة قدم العديد من الأسماء الشابة التي أصبحت لاحقًا من أبرز نجوم الدراما والسينما والمسرح في مصر.

