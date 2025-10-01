قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تعلن تضامنها مع السودان والفلبين بسبب الفيضانات والزلازل
«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية
مصطفى عبده يكشف دور الخطيب في فوز الأهلي بمباراة القمة
بسمة وهبة: الشعب المصري لن يسمح لأحد بإثارة الفتنة أو التشكيك في الدولة
لدعم الفريق .. هشام نصر يمنح الزمالك قرضًا حسنًا بقيمة 20 مليون جنيه
الاختيار أمانة.. المستشار البنداري: انتخابات النواب تعقد على مرحلتين في 240 دائرة
لايفات للبيع.. بسمة وهبة تكشف مفاجأة عن هجوم الإخوان على سفارات مصر بالخارج
شريف عامر: إثيوبيا اتهمت مصر بالعمل على عدم الاستقرار في لإفريقيا وتهديد السلام الإقليمي
متحدث «الصحة» يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب مرض «اليد والقدم والفم»
بعد فيضانات السودان | عباس شراقي يكشف حقيقة فتح مفيض توشكي
جمال شعبان: سيجارة وقهوة على الريق يساوي أزمة قلبية
الأمن المائي.. أسامة كمال: لقاء وزير الخارجية بالبرهان أكد وحدة الموقف بين دولتي المصب|فيديو
فن وثقافة

التفاصيل الكاملة لمسرحية "أم كلثوم" قبل افتتاح عروضها الجمعة

أم كلثوم
أم كلثوم
قسم الفن

تنطلق الجمعة المقبل عروض مسرحية "أم كلثوم.. دايبين في صوت الست" وهي أول إنتاجات شركة  العدل جروب ستوديوز.

يعد هذا العرض أضخم عمل مسرحي موسيقي يتناول سيرة كوكب الشرق أم كلثوم.  ويظهر البوستر الرسمي كلوحة مرسومة للنصف العلوي من السيدة أم كلثوم بالشكل الذي اعتادت أن تظهر به في حفلاتها، فيما كتب أسفلها أم كلثوم..دايبين في صوت الست بلون ذهبي.

قصة مسرحية أم كلثوم 

تتناول المسرحية محطات هامة في حياة أم كلثوم وتأثيرها في حياتها، بالإضافة إلى قصة صعودها من قرية بمحافظة الدقهلية إلى القاهرة وتحولها إلى أهم مغنية في مصر والعالم العربي وذات صيت عالمي.
 


المسرحية تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبد الواحد، منتج تنفيذي إسراء طاهر، رئيس قسم التسويق آية العدل، منتج فني محمد عادل، ‎مهندس ديكور محمود صبري، تصميم أزياء ريم العدل، ‎مدرب أصوات أ.د جيهان الناصر وأ.د ‎إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، مصمم رقصات عمرو باتريك.


ينطلق عرض "أم كلثوم.. دايبين في صوت الست" من إنتاج اﻟﻌدل ﺟروب ﺳﺗودﯾوز (ﻣدﺣت اﻟﻌدل)، خلال ﺷﮭر أكتوبر الجاري، وذلك ﻋﻠﻰ ﻣﺳرح "المسرح" في فندق ﻣوﻓﻧﺑﯾك ﻣدﯾﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼمي ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﺎدس ﻣن أﻛﺗوﺑر.

أم كلثوم مدحت العدل العدل ستوديوز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

