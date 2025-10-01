قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية بالأهلي غدًا
قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الرئيس مارس حقه الدستوري المنصوص عليه
فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية
قصر الطاهرة.. من هنا أدار السادات معركة التحرير في أكتوبر 73
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
إيران توافق على مشروع قانون يشدد العقوبة لمن يتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل
حوادث

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

الشاب المجني عليه
الشاب المجني عليه
ندى سويفى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم، من ضبط 4 متهمين في واقعة بلاغ مواطن بتعرضه لبيع كليته والاتجار في اعضاءه بعد إجباره على الخضوع لجراحة تم خلالها استئصال كليته. 

وقال المستشار هاني عوض المحامي دفاع الشاب المجني عليه إن مباحث قسم شرطة البدرشين تمكنت أمس من إلقاء القبض على 4 متهمين من بين 7 اتهمهم مصطفى بسرقة كليته، مشيرا إلى أن رئيس مباحث قسم البدرشين طلب حضوره لإجراء مواجهة بينه وبين المتهمين وجميعهم يمثلون الآن أمام النيابة العامة بالجيزة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للمتهمين بالبلاغ . 

كان أحد ضحايا الاتجار بالأعضاء البشرية تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة بالجيزة ضد 7 متهمين بينهم سيدتان شهيرتان، يتهمهم باستغلال جهله بالقانون، وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض، والتعدي عليه، وإجباره على الخضوع لعملية جراحية لنقل كليته، وتم فتح تحقيق موسع حول الواقعة وسماع أقواله عقب طلبه الإدلاء بمعلومات مهمة تتعلق بتجارة الأعضاء.

وقال المجني عليه "مصطفى": "في وقائع تتعلق باستغلال جهلي بالقانون للحصول على كليتي وإكراهي على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض، والتعدي علي واحتجازي، وكذلك لطلبي الإدلاء بمعلومات مهمة في الوقائع الخاصة بتجارة الأعضاء والمتداولة إعلاميًا في الفترة الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي، تبدأ وقائع البلاغ عندما حضرت من محافظة أسيوط إلى القاهرة للبحث عن عمل، ولعدم وجود محل إقامة لي في القاهرة توجهت إلى مسجد السيدة زينب، ثم فوجئت بالمشكو في حقه الأول يجلس بجانبي ويسألني عن أحوالي".

وتابع: "عندما أبلغته بظروفي وبحثي عن عمل، عرض عليّ الذهاب معه لتوفير فرصة عمل لي، وبالفعل ذهبت معه في سيارته وتوجهنا إلى منطقة الناصرية بالسيدة زينب، وقام بوضعني في شقة بالدور الأرضي بالقرب من مطعم بحّة، واستمر وجودي بتلك الشقة لمدة أسبوعين، يقوم بإعطائي مصاريف يومية، وكل يوم يحضر أشخاصًا آخرين في مثل ظروفي. ثم أخبرني بعدها أن الشركة التي سوف ألتحق بها تحتاج مني أن أُجري تحاليل طبية كشرط للالتحاق بها، وبالفعل ذهبت معه لعمل تلك التحاليل، وبعد ذلك أخبرني أن هناك ظروفًا حدثت في الشركة عطلت الالتحاق بالعمل فيها، ثم قام بالعرض عليّ أن أقوم بعمل إنساني من شأنه أن يغير حياتي إلى الأفضل، وسوف أتحصل منه على مكافأة مالية. ولما سألته عن التفاصيل، أبلغني أن هناك شخصًا مريضًا بالفشل الكلوي ويحتاج إلى نقل كلية، وعرض عليّ أن أقوم بمساعدة هذا الشخص ونقل كلية مني له، وحَثَّني كثيرًا وأبلغني أنه لن يحدث لي أي أضرار صحية أو قانونية.

ونظرًا لعدم معرفتي بالقراءة والكتابة ولظروفي الصعبة، قبلت ذلك، وبالفعل توجهت وتقابلت مع طبيب التخدير بمستشفى بحي الدراسة، وتم بدأ التجهيزات لإجراء العملية".

وتم تحرير المحضر الذي قيد برقم 7592 لسنة 2024 جنح البدرشين.

تجارة أعضاء بشرية البدرشين سرقة كليته بيع كليته

فرح الزاهد تخطف الانظار فى احدث جلسة تصوير
السرطان
سيارات كبار السن
فورد أبل كاربلاي
