"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

تشهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولا لمقطع فيديو يشير إلى واقعة اعتداء على معلم بالضرب “بالشبشب” داخل مدرسة عمر مكرم بالمنيب، من قبل أولياء أمور طالب.

ويقوم حاليا المسئولون في الإدارة والمديرية التعليمية والوزارة ، بالتحقق من صحة الفيديو المتداول ومعرفة ملابساته لإتخاذ اللازم .

وعلى جانب آخر ، أكدت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي ، أن أزمة تأخير تسليم الكتب مازالت مستمرة في المدارس مع نهاية الاسبوع الثاني في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 .

حيث قالت منى أبو غالي: تلقينا العديد من الشكاوى جاء أبرزها كالتالي :

لم يتم تسليم أي كتب لطلاب الصف الثاني الإعدادي في مدرسة المحمدية الرسمية لغات بإدارة وسط القاهرة التعليمية

لم يتم تسليم أي كتب لطلاب مدرسة سمير الرسمية للغات وسط الاسكندرية

طلاب الصف الرابع الابتدائي في مدرسة كاظم اغا الرسمية بإدارة الزيتون ، لم يتسلموا كتب التقييمات “الماث والساينس” ولا اى كتب للكونكت بلس ولا كتاب تقييم الدين

طلاب الصف الخامس الابتدائي في مدرسة كلية السلام بإدارة الزيتون ، لم يتسلموا كتب الكونكت بلس وكتب التقييمات كلها

طلاب مدرسة ابو بكر الصديق الرسمية للغات بإدارة العبور بمحافظة القليوبية ، لم يتسلم الطلاب غير تقييمات عربي و دراسات و كتاب انجليزي OL

وطالبت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي، بتدخل وزارة التربية والتعليم لإلزام المدارس بالإلتزام بسرعة تسليم الكتب للطلاب ، خاصة بالتزامن مع بدء التقييمات الاسبوعية .

وفي تصريح سابق، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يخص الكتب المدرسية ، فقد تم التوجيه بضرورة الانتهاء من عملية توزيع الكتب المدرسية في المدارس، مشددًا على أن تكون كتب المواد الدراسية بحوزة الطلاب منذ أول يوم في الدراسة خلال العام الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة كافة المناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة الثانوية عبر الرابط التالي على موقعها الرسمي:

https://studentbooks.moe.gov.eg/