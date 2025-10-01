قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: حريصون على استقلال القضاء لضمان إعلاء العدالة الناجزة
تشريعية النواب: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي: الدولة تستهدف إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي متكامل
الفتح السعودي يكشف حقيقة اقتراب جوميز من تدريب الأهلي
60 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يدعم الأندية لدفع بدلات الحكام
"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب
مصدر فلسطيني: حماس تريد تعديل بند نزع السلاح في خطة ترامب
كومان: مجلس وزراء الداخلية العرب أسهم كثيرا في تقنية جرائم الأمن الإلكتروني
الدردير عن فيريرا: حاسس هيعمل ريمونتادا ويغفل الكل وياخد الدوري والسوبر والكونفدرالية
البابا ليو ينتقد المعاملة "اللاإنسانية" للمهاجرين في أمريكا
كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار السجائر المصرية والمستوردة اليوم
كامل الوزير: الشركات المصرية جاهزة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في البحرين
"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

ياسمين بدوي

تشهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولا لمقطع فيديو يشير إلى واقعة اعتداء على معلم بالضرب “بالشبشب” داخل مدرسة عمر مكرم بالمنيب، من قبل أولياء أمور طالب.

ويقوم حاليا المسئولون في الإدارة والمديرية التعليمية والوزارة ، بالتحقق من صحة الفيديو المتداول ومعرفة ملابساته لإتخاذ اللازم .

وعلى جانب آخر ، أكدت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي ، أن أزمة تأخير تسليم الكتب مازالت مستمرة في المدارس مع نهاية الاسبوع الثاني في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 .

حيث قالت منى أبو غالي: تلقينا العديد من الشكاوى جاء أبرزها كالتالي :

  • لم يتم تسليم أي كتب لطلاب الصف الثاني الإعدادي في مدرسة المحمدية الرسمية لغات بإدارة وسط القاهرة التعليمية 
  • لم يتم تسليم أي كتب لطلاب مدرسة سمير الرسمية للغات وسط الاسكندرية 
  • طلاب الصف الرابع الابتدائي في مدرسة كاظم اغا الرسمية بإدارة الزيتون ، لم يتسلموا كتب التقييمات “الماث والساينس” ولا اى كتب للكونكت بلس ولا كتاب تقييم الدين
  • طلاب  الصف الخامس الابتدائي في مدرسة كلية السلام بإدارة الزيتون ، لم يتسلموا كتب الكونكت بلس وكتب التقييمات كلها
  • طلاب مدرسة ابو بكر الصديق الرسمية للغات بإدارة العبور بمحافظة القليوبية ، لم يتسلم الطلاب غير تقييمات عربي و دراسات و كتاب انجليزي OL

وطالبت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي، بتدخل وزارة التربية والتعليم لإلزام المدارس بالإلتزام بسرعة تسليم الكتب للطلاب ، خاصة بالتزامن مع بدء التقييمات الاسبوعية .

وفي تصريح سابق، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يخص الكتب المدرسية ، فقد تم التوجيه بضرورة الانتهاء من عملية توزيع الكتب المدرسية في المدارس، مشددًا على أن تكون كتب المواد الدراسية بحوزة الطلاب منذ أول يوم في الدراسة خلال العام الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة كافة المناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة الثانوية عبر الرابط التالي على موقعها الرسمي:
https://studentbooks.moe.gov.eg/ 

عمر مكرم أولياء أمور معلم اعتداء على معلم بالضرب مدرسة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل

الدكتور محمد عبد المالك: القرآن الكريم هو الذي "يجمع ولا يفرق" وعلى أمة الإسلام أن تعود إليه لاستعادة مكانتها التاريخية

ملتقى الأزهر.. القرآن يجمع ولا يفرق واستعادة مكانتنا التاريخية بالعودة إليه

شيخ الأزهر

«بيت الزكاة والصدقات» يصرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين في المحافظات

فتاوى

فتاوى وأحكام| الشعراوي يوضح سبب عدم قبول الدعاء..هل كثرة الذنوب تسبب تعطيل الزواج؟.. وهل أكمل الوضوء إذا خرج الريح ولم أغسل باقي الأعضاء؟

بالصور

محدش بيشتريها .. تويوتا تبيع 18 سيارة فقط في بلدها اليابان

نيسان لا تتوقف عن خسارة الأموال.. وتبيع نادي كرة القدم الخاص بها

وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته وسط حضور عائلي .. صور

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

رد فعل حسام عاشور

رد صادم.. أول تعليق من حسام عاشور بعد إعلان زوجته الانفصال

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

