قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تعلن تضامنها مع السودان والفلبين بسبب الفيضانات والزلازل
«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية
مصطفى عبده يكشف دور الخطيب في فوز الأهلي بمباراة القمة
بسمة وهبة: الشعب المصري لن يسمح لأحد بإثارة الفتنة أو التشكيك في الدولة
لدعم الفريق .. هشام نصر يمنح الزمالك قرضًا حسنًا بقيمة 20 مليون جنيه
الاختيار أمانة.. المستشار البنداري: انتخابات النواب تعقد على مرحلتين في 240 دائرة
لايفات للبيع.. بسمة وهبة تكشف مفاجأة عن هجوم الإخوان على سفارات مصر بالخارج
شريف عامر: إثيوبيا اتهمت مصر بالعمل على عدم الاستقرار في لإفريقيا وتهديد السلام الإقليمي
متحدث «الصحة» يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب مرض «اليد والقدم والفم»
بعد فيضانات السودان | عباس شراقي يكشف حقيقة فتح مفيض توشكي
جمال شعبان: سيجارة وقهوة على الريق يساوي أزمة قلبية
الأمن المائي.. أسامة كمال: لقاء وزير الخارجية بالبرهان أكد وحدة الموقف بين دولتي المصب|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مدد رباني.. عمرو الورداني: السادس من أكتوبر يوم عظيم من أيام الله

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني
أحمد سعيد

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن يوم السادس من أكتوبر هو يوم عظيم من أيام الله، موضحًا أنه لم يكن مجرد نصر عسكري، بل مدد رباني وتجلي نوراني ارتبطت فيه الأرض بالسماء، حيث شعر الجنود المصريون وهم يخطون بأقدامهم على رمال سيناء أن الأرض امتلأت نورًا وبركة، فارتفعت صيحات "الله أكبر" التي هزت القلوب قبل أن تهز الميادين.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن يوم العبور لم يكن مجرد انتقال من ضفة إلى أخرى، وإنما كان انتقالًا حضاريًا للأمة كلها من الهزيمة إلى اليقين بقدرة الله، ومن الوهم الذي صنعه جيش الاحتلال إلى حقيقة أن الكذب لا يصمد طويلًا أمام الحق.

الدكتور عمرو الورداني: السادس من أكتوبر أعاد للأمة العربية والإسلامية ثقتها بنفسها

وأشار الدكتور عمرو الورداني إلى أن السادس من أكتوبر أعاد للأمة العربية والإسلامية ثقتها بنفسها، وفتح بابًا جديدًا للتاريخ، مؤكدًا أن هذا اليوم لا يجوز أن يُستدعى فقط كذكرى عاطفية تعلق لها الأعلام، بل هو منهج حياة يعلمنا كيف نبني ونعبر الأزمات بإرادة وعزيمة.

وأضاف الدكتور عمرو الورداني أن نصر أكتوبر يمثل خارطة طريق تتجدد صلاحيتها في كل وقت، إذ يُعلِّم الأمة كيف تتجاوز الأوهام والعجز، وتواجه التحديات بالاستعداد والعمل الجاد، مستشهدًا بأن الجنود المصريين وقتها واجهوا السخرية والاستهزاء لكنهم ظلوا ثابتين حتى تحقق النصر.

وشدد الدكتور عمرو الورداني على أن اليقين والثبات هما سر العبور، مشبهًا ذلك بثبات سيدنا نوح عليه السلام حين سخر منه قومه وهو يبني السفينة، لكن هذه السفينة كانت رمز النجاة، منوها بأن الغواصات والطائرات التي تمتلكها مصر الآن هي بمثابة رموز لسفينة النجاة المعاصرة.

وأكد الدكتور عمرو الورداني، أن سيناء ما زالت مليئة بالتجلي والنور الإلهي، حاملةً كلمات سيدنا موسى عليه السلام: "إن معي ربي سيهدين"، لافتًا إلى أن هذه الروح هي التي تحفظ مصر وتمنحها القدرة على مواجهة الأكاذيب والتحديات المعاصرة.

الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء السادس من أكتوبر يوم السادس من أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

ترشيحاتنا

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

بالصور

تأثير القهوة على الكبد والكلى.. تفاصيل

القهوة
القهوة
القهوة

نرمين الفقى تخطف الأنظار من الخيمة البدوية في الغردقة

نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة
نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة
نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة

لاسلكي .. بورشه تعيد تخطيط مستقبل شحن السيارات الكهربائية.. بالفيديو

كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد