مدد رباني.. عمرو الورداني: السادس من أكتوبر يوم عظيم من أيام الله

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن يوم السادس من أكتوبر هو يوم عظيم من أيام الله، موضحًا أنه لم يكن مجرد نصر عسكري، بل مدد رباني وتجلي نوراني ارتبطت فيه الأرض بالسماء، حيث شعر الجنود المصريون وهم يخطون بأقدامهم على رمال سيناء أن الأرض امتلأت نورًا وبركة، فارتفعت صيحات "الله أكبر" التي هزت القلوب قبل أن تهز الميادين.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن يوم العبور لم يكن مجرد انتقال من ضفة إلى أخرى، وإنما كان انتقالًا حضاريًا للأمة كلها من الهزيمة إلى اليقين بقدرة الله، ومن الوهم الذي صنعه جيش الاحتلال إلى حقيقة أن الكذب لا يصمد طويلًا أمام الحق.

الدكتور عمرو الورداني: السادس من أكتوبر أعاد للأمة العربية والإسلامية ثقتها بنفسها

وأشار الدكتور عمرو الورداني إلى أن السادس من أكتوبر أعاد للأمة العربية والإسلامية ثقتها بنفسها، وفتح بابًا جديدًا للتاريخ، مؤكدًا أن هذا اليوم لا يجوز أن يُستدعى فقط كذكرى عاطفية تعلق لها الأعلام، بل هو منهج حياة يعلمنا كيف نبني ونعبر الأزمات بإرادة وعزيمة.

وأضاف الدكتور عمرو الورداني أن نصر أكتوبر يمثل خارطة طريق تتجدد صلاحيتها في كل وقت، إذ يُعلِّم الأمة كيف تتجاوز الأوهام والعجز، وتواجه التحديات بالاستعداد والعمل الجاد، مستشهدًا بأن الجنود المصريين وقتها واجهوا السخرية والاستهزاء لكنهم ظلوا ثابتين حتى تحقق النصر.

وشدد الدكتور عمرو الورداني على أن اليقين والثبات هما سر العبور، مشبهًا ذلك بثبات سيدنا نوح عليه السلام حين سخر منه قومه وهو يبني السفينة، لكن هذه السفينة كانت رمز النجاة، منوها بأن الغواصات والطائرات التي تمتلكها مصر الآن هي بمثابة رموز لسفينة النجاة المعاصرة.

وأكد الدكتور عمرو الورداني، أن سيناء ما زالت مليئة بالتجلي والنور الإلهي، حاملةً كلمات سيدنا موسى عليه السلام: "إن معي ربي سيهدين"، لافتًا إلى أن هذه الروح هي التي تحفظ مصر وتمنحها القدرة على مواجهة الأكاذيب والتحديات المعاصرة.